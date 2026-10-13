Carlos el ‘Pibe’ Valderrama sorprendió a sus seguidores con un video en el que aparece sin su característica melena rubia, uno de los rasgos más reconocidos de su imagen. El exfutbolista compartió las imágenes el martes 13 de octubre, en las que su esposa, Elvira Redondo, le corta el cabello hasta dejarlo completamente calvo.

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La publicación llamó la atención porque, días antes, el ídolo de la Selección Colombia había anticipado el posible cambio de look. “Mi gente! Creo que llegó el momento”, escribió en un video anterior, según el material compartido. Después publicó otra grabación con el mensaje “Mi gente! Hoy es el día”, mientras su esposa utilizaba máquinas para cortarle el pelo.

Sin embargo, las imágenes despertaron dudas entre los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a preguntarse si el cambio era auténtico o si el video había sido editado con inteligencia artificial.

Sobre las dudas, un video difundido en redes sociales en el que el exjugador es captado subiéndose a su camioneta, despejaría que sea falso y por el contrario, confirma el cambio de ‘look’.

Entre las reacciones destacadas apareció la del exfutbolista Mario Yepes, antiguo compañero de Valderrama en la Selección Colombia. “Como así jsjajajajaj pero no lo dejaste nada”, comentó.

#ATENTOS. «El Pibe» Valderrama fue visto en calles de Santa Marta sin su emblemática y tradicional melena rubia. El legendario exfutbolista de la Selección Colombia ha dejado a todos boquiabiertos al decidir cortarse la histórica cabellera que lo acompañó durante toda su carrera. https://t.co/abBfgfqO3Y — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 14, 2026

La transformación sorprende por el valor simbólico que tiene el cabello del ‘Pibe’ en la historia del fútbol colombiano. Cabe mencionar que el exjugador incluso rechazó una oferta de dos millones de dólares para cortárselo antes del Mundial de 1994.

Su melena también recibió homenajes durante su paso por la Major League Soccer (MLS). El 18 de julio de 1996, el llamado ‘Valderrama Day’ reunió a jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y aficionados que lucieron pelucas inspiradas en su estilo.

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