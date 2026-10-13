Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Durante el último puente festivo, el deporte en el departamento del Cesar volvió a ocupar titulares dentro del ámbito nacional, gracias al destacado papel de los arqueros de la región en el Campeonato Nacional Interligas de Tiro con Arco, realizado en la ciudad de Medellín. Según la información suministrada, en esta competencia participaron más de 300 deportistas de distintos puntos del país, configurando un escenario de alta competencia con presencia de delegaciones como Bogotá y Córdoba.

Sigue a PULZO en Discover

En ese contexto, la joven Nicole Gómez fue la principal figura de la delegación cesarense, al adjudicarse la medalla de oro en la ronda clasificatoria de la categoría sub-21, imponiéndose ante rivales provenientes de las regiones de Bogotá y Córdoba. No obstante, el desempeño de Gómez no se limitó a esa victoria inicial, pues logró mantener su nivel competitivo hasta las etapas finales del torneo. Gracias a esta constancia, alcanzó también la medalla de oro en la ronda final. En esta instancia, la representante de Córdoba, Mariana Moncanut, se ubicó en el segundo lugar, mientras que Ana Sofía Acevedo, de Cundinamarca, se quedó con la tercera posición, de acuerdo con los resultados del campeonato.

La actuación de Nicole Gómez no solo fue individualmente destacada; también contribuyó de manera decisiva al desempeño grupal de su delegación. En la modalidad mixta de la misma categoría sub-21, Gómez, junto a Rafael Espitia, alcanzó la medalla de bronce para el equipo del Cesar, sumando así otra presea al medallero de la región. Estas actuaciones consolidan el posicionamiento del departamento en competencias nacionales y evidencian el trabajo y preparación de los atletas locales.

La importancia de estos logros no pasó desapercibida para la presidenta de la Liga de Tiro con Arco del Cesar, Arismely López. Por medio de mensajes en las redes sociales de la organización, López resaltó el valor del esfuerzo colectivo y el espíritu de equipo que permitió alcanzar estas metas: "Hoy celebramos las medallas, pero también celebramos la unión, el compromiso y el crecimiento de nuestro equipo. Nos sentimos felices y agradecidos por lo que estamos construyendo juntos. ¡Este es el Cesar que queremos seguir viendo: unido, fuerte y soñando en grande!", fueron las palabras de la dirigente deportiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los ganadores del Campeonato Nacional Interligas de Tiro con Arco en Medellín?

En la categoría sub-21, Nicole Gómez, del Cesar, se llevó la medalla de oro en la ronda clasificatoria y en la ronda final, superando a Mariana Moncanut, de Córdoba, y a Ana Sofía Acevedo, de Cundinamarca. Además, en la modalidad mixta sub-21, el equipo cesarense integrado por Gómez y Rafael Espitia obtuvo la medalla de bronce, según el reporte del evento.

¿Qué significa la modalidad mixta en el tiro con arco?

La modalidad mixta en el tiro con arco corresponde a una prueba en la que participan equipos conformados por un hombre y una mujer de la misma categoría. En este caso, el equipo cesarense de la categoría sub-21, representado por Nicole Gómez y Rafael Espitia, logró la medalla de bronce en dicha modalidad durante el campeonato mencionado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.