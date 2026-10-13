Por: Caracol TV

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La noche que debía ser tranquila para los jugadores del Bayern Múnich, entre ellos Luis Díaz, en su hotel de concentración en Noruega, terminó convirtiéndose en una madrugada caótica. El equipo alemán se encontraba preparando el encuentro ante el Viking FK, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones o Champions League. Sin embargo, en las horas previas al partido, una acción propia del folclore futbolístico sudamericano irrumpió en la escena europea, generando un ambiente completamente diferente al esperado.

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Según lo registrado, cerca de la 1:00 de la madrugada, hora local, un numeroso grupo de seguidores del Viking FK se acercó hasta el lugar donde se hospedaban los futbolistas del Bayern Múnich. Los hinchas, haciendo gala de su ingenio y fervor, protagonizaron una ruidosa y prolongada tanda de fuegos artificiales. El estruendo de los artefactos alteró el silencio nocturno y, de paso, interrumpió el descanso tan necesario para los jugadores del equipo bávaro. Esta acción no fue improvisada, pues tenía la expresa intención de influenciar la preparación física y emocional del club alemán antes del enfrentamiento de la Liga de Campeones, programado para el martes 13 de octubre.

Lo sucedido representa una de las técnicas más conocidas en el fútbol sudamericano: buscar que el equipo visitante no logre descansar bien la noche previa a un compromiso importante, con la esperanza de que eso incida en su rendimiento. A pesar de estar en el norte de Europa, los aficionados del Viking FK recurrieron a estas tácticas, demostrando que la pasión futbolera es universal y puede quebrar cualquier rutina, llevando la emoción más allá de los límites del estadio.

De acuerdo con la información disponible, el ambiente festivo y desafiante que se vivió en las calles aledañas al hotel no fue solamente una muestra de apoyo a su propio equipo. También representó ese deseo de muchos hinchas de influir, aunque sea desde afuera, en el desarrollo del partido. Así, Viking FK y Bayern Múnich ya jugaban, incluso antes del pitazo inicial, un partido aparte marcado por el colorido y la intensidad popular.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectó la manifestación de los hinchas del Viking FK al Bayern Múnich antes del partido?

La manifestación nocturna de los hinchas del Viking FK, caracterizada por fuegos artificiales y ruidos estruendosos, tuvo como principal objetivo alterar la preparación física y mental del Bayern Múnich antes del encuentro de Champions League. Según la información suministrada, dicha táctica buscó romper el descanso de los jugadores y desajustar su rutina previa al partido, aunque no se especificaron detalles sobre las consecuencias exactas que tuvo en el desempeño del equipo.

¿A qué hora es el partido entre Viking FK y Bayern Múnich en la Champions League?

El enfrentamiento entre el Viking FK y el Bayern Múnich, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, está programado para las 2:00 de la tarde, hora de Colombia. Este horario permite que los aficionados colombianos puedan seguir el partido en vivo y apreciar el despliegue de ambos equipos tras la polémica madrugada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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