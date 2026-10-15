Por: EL PILON SA

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La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, vivió un momento crítico en el desarrollo de sus compromisos oficiales, según se conoció en distintos reportes. Sanjuán sufrió una repentina descompensación mientras cumplía su agenda de trabajo en el corregimiento de Los Corazones, al norte de Valledupar, capital del departamento. El incidente provocó preocupación entre sus colaboradores y demás personas presentes, quienes actuaron de manera inmediata para gestionar su traslado de urgencia al Instituto Cardiovascular del Cesar, buscando que pudiera recibir atención médica especializada lo antes posible.

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Antes de este suceso, la mandataria departamental había estado presente en un evento relevante acompañado por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en la inauguración de la nueva Avenida al Río. La jornada transcurrió bajo las intensas temperaturas que se han reportado en la ciudad, lo que sumó dificultad a la ya exigente rutina de la líder regional. De acuerdo con los relatos recogidos, fue durante actividades posteriores, ya en el corregimiento de Los Corazones, cuando Sanjuán comenzó a manifestar malestares como mareos y dolor en el pecho.

La rápida reacción de su equipo de trabajo resultó fundamental en este escenario. Al notar los síntomas, dieron prioridad al estado de salud de la gobernadora, coordinando su traslado inmediato para que fuera asistida por los profesionales del Instituto Cardiovascular. Según la información preliminar que circula hasta el momento, la situación de Elvia Milena Sanjuán se encuentra bajo control. Los primeros reportes señalan que los quebrantos podrían estar relacionados con el estrés propio de sus funciones, aunque la confirmación sobre el diagnóstico y sus causas dependerá de la evaluación médica completa que recibirá.

Por ahora, se espera que tras la atención médica se determinen las recomendaciones más adecuadas para su recuperación, que podrían incluir el reposo durante algunos días. La opinión de los médicos será decisiva para establecer en qué condiciones podrá retomar sus actividades al frente de la gobernación del Cesar. Mientras tanto, se mantiene la expectativa sobre la evolución de su estado de salud y se aguarda que las autoridades correspondientes emitan un parte oficial con información más detallada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la gobernadora del Cesar tuvo que ser hospitalizada de urgencia?

De acuerdo con la información conocida, Elvia Milena Sanjuán, gobernadora del Cesar, presentó mareos y dolor en el pecho mientras cumplía compromisos oficiales en el corregimiento de Los Corazones. Tras estos síntomas, fue trasladada de urgencia al Instituto Cardiovascular del Cesar en Valledupar, donde se indicó que los quebrantos preliminarmente podrían estar relacionados con el estrés laboral, aunque la valoración médica será definitiva para confirmar las causas.

¿Cuándo se conocerán recomendaciones médicas sobre el regreso de la gobernadora del Cesar?

Las recomendaciones médicas para Elvia Milena Sanjuán dependerán de la valoración que realicen los profesionales de la salud tras su atención en el Instituto Cardiovascular del Cesar. Por ahora, las autoridades esperan un parte oficial que informe sobre su evolución y detalle en qué condiciones podría volver a asumir sus labores administrativas en la gobernación.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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