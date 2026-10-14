Llevar un registro del peso es apenas una parte del seguimiento de una rutina de ejercicio. Para quienes quieren consultar otras métricas y revisar su evolución desde el celular, encontré una báscula inteligente con conexión Bluetooth que registra diferentes indicadores corporales y se sincroniza con una aplicación.

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El dispositivo cuesta 76.493 pesos y utiliza la aplicación VeSync para almacenar mediciones, consultar gráficos y establecer objetivos. También ofrece compatibilidad con varias plataformas de seguimiento deportivo, una función que puede resultar práctica para quienes prefieren reunir sus registros en un mismo lugar.

Una báscula que registra más que el peso

Además del peso corporal, este modelo está diseñado para estimar indicadores como grasa corporal, masa muscular e índice de masa corporal (IMC). Según el fabricante, analiza hasta 13 métricas biométricas y permite revisar los resultados desde la aplicación.

Estos datos pueden servir como referencia para observar tendencias a lo largo del tiempo, especialmente si se toman las mediciones en condiciones similares. Sin embargo, las básculas domésticas que estiman la composición corporal no ofrecen una medición clínica definitiva: los resultados pueden variar por factores como la hidratación y el momento del día.

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El IMC, por su parte, es una relación entre el peso y la estatura que no distingue directamente entre grasa y músculo. Por eso, conviene interpretar las cifras como parte de un panorama general y no como una evaluación completa de la salud.

¿A quién le serviría este producto?

Esta báscula inteligente para el hogar puede interesar a personas que entrenan con regularidad y quieren llevar un registro de su peso y de las estimaciones de composición corporal.

También puede resultar útil para quienes prefieren consultar sus mediciones en el teléfono en lugar de anotarlas manualmente. La aplicación permite guardar registros, visualizar gráficos y establecer objetivos, según la descripción del producto.

Las opiniones de compradores destacan la facilidad de configuración y el diseño. Una persona señala que pudo vincularla con la aplicación y registrar las mediciones automáticamente; otra resalta la calidad de fabricación y una tercera menciona la facilidad para configurar recordatorios y perfiles.

Estas experiencias se refieren al uso de la aplicación y del dispositivo, pero no demuestran por sí solas la exactitud clínica de las métricas corporales.

Sincronización con aplicaciones de actividad física

Uno de los puntos destacados de este modelo es su integración con VeSync y otras plataformas. De acuerdo con el fabricante, puede sincronizar información con Apple Health, Samsung Health, Google Fit, Fitbit y MyFitnessPal. También es compatible con Apple Watch.

Esta conectividad puede facilitar la consulta conjunta de registros relacionados con la actividad física, siempre que las aplicaciones y los dispositivos utilizados sean compatibles con las funciones disponibles.

El fabricante también indica que se pueden configurar perfiles para un número ilimitado de usuarios y conectar la aplicación con Alexa para utilizar comandos de voz. Las funciones concretas pueden depender de la configuración y de los servicios compatibles.

Modos de pesaje y funciones adicionales

La báscula incorpora tres modos de uso. Además del pesaje habitual, dispone de una opción para seguir el crecimiento de bebés o registrar el peso de mascotas, y otra para pesar objetos ligeros.

Según la descripción, el modo para artículos livianos admite objetos desde 3,53 onzas, aproximadamente 100 gramos. El fabricante también anuncia una precisión en incrementos de 0,05 libras, equivalentes a unos 23 gramos; esto describe el intervalo indicado por la marca, no garantiza por sí solo esa exactitud en todas las condiciones.

El producto cuenta con pantalla LED y una superficie de vidrio. Para obtener registros más comparables, conviene ubicarlo sobre un piso firme y nivelado y seguir las instrucciones del fabricante.

¿Cuánto cuesta la báscula inteligente?

El precio proporcionado es de 76.493 pesos. Por ese valor, el producto reúne pesaje digital, estimaciones de composición corporal, conexión con una aplicación y compatibilidad anunciada con distintas plataformas de seguimiento deportivo.

Su principal atractivo es la posibilidad de consultar las mediciones y observar su evolución desde el celular, en lugar de depender únicamente del número que aparece en la pantalla.

En conclusión, puede ser una alternativa para quienes quieren organizar el seguimiento de su rutina física con ayuda de una báscula conectada. Lo más importante es utilizar las métricas como referencias orientativas, mantener condiciones similares al pesarse y no interpretar los resultados como un diagnóstico médico.

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