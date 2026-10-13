Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La uva camarona es una joya nativa de los ecosistemas de Centroamérica y el norte de Suramérica, especialmente llamativa por su presencia en la vegetación de Colombia. A simple vista, puede pasar inadvertida, pero quienes observan con atención podrán distinguirla por sus flores tubulares, de color rojo, rosado o blanco con puntas claras, y por sus pequeños frutos, similares a los arándanos en tamaño y tono, que además son dulces y aptos para el consumo humano. De acuerdo con información de Corpoboyacá, este arbusto (cuyo nombre científico es Macleania rupestris) pertenece a la familia Ericaceae y suele desarrollarse en ambientes montañosos, en lugares tan diversos como páramos, matorrales, bosques andinos y a la orilla de caminos.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los aspectos más interesantes de la uva camarona es la versatilidad de su crecimiento. En zonas abiertas manifiesta una forma típica de arbusto, alcanzando alturas de hasta 2,30 metros y copas anchas, mientras que en bosques se convierte en una enredadera que utiliza las ramas de los árboles para buscar luz. Su adaptabilidad le permite crecer entre rocas o en suelos pobres, y gracias a las hojas gruesas y rígidas tolera la escasez de agua. Entre los detalles distintivos están sus flores colgantes y vistosas, que suministran néctar a colibríes, abejorros y mariposas, favoreciendo la polinización. Una vez ocurre este proceso, aparecen racimos de hasta 14 frutos, de sabor dulce, que cambian de color a medida que maduran, volviéndose púrpura oscuro o casi negro, y pueden medir hasta dos centímetros de diámetro.

No solo es valiosa por su belleza y función ecológica. Según la Universidad de Cuenca, en Ecuador —donde la llaman joyapa— y otras fuentes como Corpoboyacá, la uva camarona es aprovechada en el ámbito culinario: sus frutos pueden comerse frescos o transformarse en jugos, compotas, mermeladas, licores, mistela, chicha, vinagre, coulis, mousse, y hasta productos como harina o té. Las flores, de tono ácido, pueden incorporarse a almíbares y mermeladas. Sin embargo, la conservación en fresco es un reto por tratarse de un fruto estacional, y la congelación puede alterar el sabor y la textura, por lo que se exploran alternativas como la deshidratación o preparación de productos procesados.

Adicionalmente, la uva camarona contiene antioxidantes útiles en la alimentación, por su capacidad para proteger las células frente al daño de los radicales libres, lo cual la convierte en un potencial candidato para innovar con especies nativas, fortalecer la seguridad alimentaria y promover la biodiversidad. Así, redescubrir la uva camarona es una oportunidad tanto para la cocina sostenible como para la conservación de especies locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo identificar la uva camarona en los ecosistemas andinos?

La uva camarona se reconoce por ser un arbusto o enredadera de entre 1,50 y 2,30 metros, con ramas bajas, hojas rígidas y gruesas, y flores colgantes en tonos rojos, rosados o blancos con puntas claras. Sus frutos son redondos, pequeños y cambian hacia colores púrpura oscuro al madurar, asemejándose a los arándanos. Se encuentra principalmente en ecosistemas como páramos, bosques andinos y bordes de caminos, según información de Corpoboyacá.

¿Para qué se utiliza el fruto de la uva camarona en la gastronomía?

El fruto de la uva camarona se puede consumir fresco, aunque también se usa en la preparación de mermeladas, jugos, compotas, licores, mistela, vinagre, coulis y mousse. Según la Universidad de Cuenca y Corpoboyacá, además de emplearse en bebidas fermentadas, el fruto es base para productos como harina, chips y té. Su sabor puede variar según su maduración y las condiciones ambientales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.