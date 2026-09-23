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Frente a la emergencia ocasionada por tres incendios forestales de gran magnitud en los municipios de Trujillo, El Cerrito y Buga, la Gobernación del Valle del Cauca tomó la decisión de desplegar protocolos especiales para liderar acciones coordinadas que apunten a la total extinción del fuego. Adicionalmente, la administración departamental intensificó su insistencia ante el Gobierno nacional —según informaron fuentes oficiales— para la activación urgente del protocolo de apoyo aéreo, una herramienta clave en el trabajo de control de este tipo de desastres de gran escala.

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Francisco Tenorio Lara, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle, explicó que se ha orientado la solicitud principalmente a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que, mediante el uso del mecanismo UH-60 Black Hawk o la aeronave AT-802 —una avioneta modificada especialmente para operaciones de extinción de incendios forestales en zonas altas— puedan aportar con labores más especializadas. De acuerdo con sus declaraciones, este soporte resulta fundamental dado el nivel de complejidad que presentan los incendios, sobre todo en las áreas de El Cerrito y Buga.

La situación es especialmente crítica en estos dos últimos municipios, puesto que los incendios afectan zonas de páramo, ecosistemas de difícil acceso tanto por parte de los cuerpos de bomberos voluntarios como de las entidades de socorro y las propias comunidades cercanas. Esta complejidad opera como un reto adicional para los voluntarios y personal de apoyo, quienes deben enfrentar no solo la propagación del fuego, sino también la dificultad de acceso al terreno afectado.

En el caso específico de Buga, la emergencia ya cumple 46 días, sin que se haya logrado su completa liquidación. Ante esto, las acciones de respuesta incluyen el desplazamiento de equipos adicionales integrados por bomberos de otros municipios, personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia y la brigada forestal de Smurfit Kappa, quienes brindan soporte operativo para contener y extinguir el incendio. Las autoridades insisten en la relevancia del reporte oportuno por parte de la ciudadanía ante cualquier nueva aparición de focos de fuego, habilitando las líneas 123 (Policía Nacional), 119 (Bomberos Voluntarios) y 144 (Defensa Civil) para tales efectos.

La coordinación y la pronta respuesta, según enfatizaron fuentes departamentales, resultan esenciales para evitar que las llamas continúen afectando las reservas naturales y las comunidades de la región.

¿Cómo funciona el apoyo aéreo en el control de incendios forestales en el Valle del Cauca?

En respuesta a los incendios forestales en Trujillo, El Cerrito y Buga, la Gobernación del Valle del Cauca ha solicitado la activación del protocolo de apoyo aéreo ante el Gobierno nacional. De acuerdo con las declaraciones del secretario de Gestión del Riesgo de Desastres, Francisco Tenorio Lara, este apoyo consiste en la utilización de helicópteros UH-60 Black Hawk y la avioneta AT-802, adaptada para extinguir incendios a gran altura y difícil acceso. Su intervención facilita el transporte de agua y equipos, maximizando el alcance de las operaciones en zonas de páramo.

¿Por qué los incendios en páramos presentan mayores dificultades para los cuerpos de bomberos?

Según lo explicado por las autoridades del Valle del Cauca, los incendios registrados en áreas de páramo, como El Cerrito y Buga, suponen un reto mayor debido a la dificultad de acceso. Estos ecosistemas se localizan en territorios de alta montaña, con condiciones geográficas que dificultan la llegada de equipos y voluntarios. Por esta razón, la intervención aérea y el apoyo de brigadas forestales especializadas se vuelve indispensable para combatir y extinguir los incendios de manera más eficiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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