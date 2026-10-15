Por: EL PILON SA

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La Plaza Alfonso López, ubicada en Valledupar, será el escenario el viernes 16 de octubre para ‘Ritmo Rosa 2026: Valledupar se mueve por la vida’, una jornada enfocada en combinar ejercicio, prevención y solidaridad. De acuerdo con la información suministrada por los organizadores, este evento es coordinado por la Liga Contra el Cáncer, Seccional Cesar, en colaboración con la Alcaldía de Valledupar. El objetivo principal consiste en sensibilizar a la población acerca de la trascendencia de la detección temprana del cáncer de mama y del autocuidado en la salud.

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Con una programación planeada entre las 5 p. m. y las 8 p. m., la jornada espera recibir cerca de 300 asistentes, incluyendo familias, sobrevivientes de cáncer, representantes de instituciones y voluntarias. Las actividades programadas integran sesiones de Fit Dance, presentaciones musicales y momentos de sensibilización enfocados en la importancia que tiene identificar el cáncer de mama a tiempo, enfatizando que la detección oportuna resulta fundamental para salvar vidas, según lo resaltado por la Liga Contra el Cáncer.

Durante el desarrollo de la jornada, la unidad móvil denominada ‘Ruta Rosa’, de Aprehsi Group, estará presente en el lugar para ofrecer orientación en salud y desarrollar actividades tanto de promoción como de prevención. Esta herramienta permitirá facilitar el acceso a información y apoyo sanitario para todos los participantes, en el mismo punto en el que se desarrolla el evento.

La organización ha invitado a la ciudadanía a que asista usando prendas de color rosa, simbolizando la solidaridad en la lucha contra el cáncer de mama. Es importante destacar que la participación es completamente gratuita y no se requiere la compra de elementos promocionales. Sin embargo, para quienes deseen contribuir con los programas sociales de la Liga Contra el Cáncer, estará disponible un kit voluntario con un valor de $35.000.

De acuerdo con los voceros de la Liga Contra el Cáncer, el propósito de “Ritmo Rosa” trasciende la actividad física y busca insistir en la relevancia del autocuidado y la prevención. En palabras de la organización: "Ritmo Rosa es una invitación a movernos por la vida, a crear conciencia y a recordar que cuidar nuestra salud debe ser una prioridad. Queremos que Valledupar se una en una sola voz por la prevención del cáncer de mama y la detección temprana". Bajo el lema “¡No corremos para llegar primero! ¡Nos movemos para llegar a tiempo!”, la ciudad se apresta a participar en un espacio integrador y de sensibilización frente a la prevención del cáncer de mama.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará Ritmo Rosa 2026 en Valledupar?

Ritmo Rosa 2026 se realizará el viernes 16 de octubre en la Plaza Alfonso López de Valledupar. El evento, coordinado por la Liga Contra el Cáncer y la Alcaldía de Valledupar, se llevará a cabo entre las 5 p. m. y las 8 p. m., y está abierto a toda la ciudadanía, sin costo de entrada.

¿Cuál es el objetivo principal de Ritmo Rosa en Valledupar?

El objetivo principal de Ritmo Rosa es sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y fomentar el autocuidado de la salud. Además, busca integrar a diferentes sectores de la sociedad en una tarde de ejercicio, solidaridad y prevención, de acuerdo con la información de la Liga Contra el Cáncer, Seccional Cesar.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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