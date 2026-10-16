Por: VALORA ANALITIK

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El plan de choque en salud del Gobierno nacional comienza a mostrar avances en la atención de pacientes que tenían medicamentos y procedimientos pendientes. El Ministerio de Salud reportó un aumento en las entregas y en los servicios registrados como resueltos, aunque advirtió que las dificultades estructurales del sistema siguen afectando a los usuarios.

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En su más reciente balance, divulgado este 15 de octubre de 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social informó que, con corte al 5 de octubre, 273.000 pacientes registraban entregas de medicamentos, frente a los 177.000 reportados en el balance anterior. La diferencia equivale a cerca de 96.000 personas adicionales entre los dos reportes.

El resultado se conoce semanas después de que el presidente Abelardo De la Espriella anunciara la puesta en marcha de la estrategia, tras un Consejo de Ministros realizado el 21 de septiembre. El objetivo es identificar a las personas con atenciones pendientes, determinar qué servicios necesitan y hacer seguimiento hasta comprobar que recibieron la atención.

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El primer alcance anunciado por el Gobierno contemplaba a 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes: más de 700.000 con entregas de medicamentos por resolver y más de 300.000 con procedimientos pendientes. La nueva actualización del Ministerio permite conocer cómo ha evolucionado la respuesta a parte de esas necesidades.

¿Cuántos pacientes ya reciben medicamentos con el plan de choque del Gobierno De la Espriella?

La cifra de 273.000 pacientes con entregas registradas es uno de los principales resultados del nuevo balance. Sin embargo, el Ministerio también reportó un avance en las cantidades de medicamentos entregadas frente a las que inicialmente habían sido identificadas como pendientes por las EPS.

Ese indicador pasó del 31,2 % al 39,2 %. Es decir, el avance acumulado en las unidades de medicamentos entregadas aumentó ocho puntos porcentuales entre los reportes comparados.

La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, reconoció que los resultados muestran avances, pero advirtió que todavía hay pacientes a la espera de una solución: «Estos resultados nos muestran que vamos avanzando, pero somos conscientes de que todavía estamos lejos de resolver todos los problemas del sistema de salud. Recibimos una situación muy compleja y nuestra responsabilidad es trabajar para que los pacientes empiecen a sentir una mejoría real en la atención. Cada medicamento que se entrega y cada procedimiento que se realiza es un avance, pero no podemos perder de vista a quienes siguen esperando», afirmó la funcionaria.

El balance del Ministerio también presenta resultados por grupos de enfermedades, incluidos pacientes para quienes la continuidad de los tratamientos resulta especialmente importante.

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En enfermedades huérfanas, el porcentaje de avance en unidades de medicamentos entregadas pasó del 33,3 % al 85,5 %. En diabetes, aumentó del 23,9 % al 49,9 %, mientras que en asma subió del 19 % al 58,1 %.

También se reportaron avances en otras condiciones. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el indicador pasó del 43,1 % al 62,1 %. Para cáncer, subió del 54,91 % al 57,2 %; en trasplantes, del 58,31 % al 61,3 %, y en gestación, del 74,4 % al 75,2 %.

Estas cifras corresponden a las unidades de medicamentos entregadas frente a las cantidades reportadas inicialmente como pendientes para cada grupo de patologías. Por tanto, no deben interpretarse como el porcentaje de pacientes que ya completaron sus tratamientos.

El reto del Gobierno será sostener estos avances y verificar que las entregas permitan dar continuidad a las terapias, especialmente en los casos en los que una interrupción puede agravar la condición clínica del paciente.

El nuevo reporte también muestra un incremento en los procedimientos de salud registrados como resueltos. La cifra pasó de 120.586 en el balance anterior a 168.422 en la actualización divulgada por el Ministerio.

Esto representa 47.836 procedimientos adicionales reportados como resueltos entre los dos cortes. Entre los servicios con avances aparecen los relacionados con cáncer, cuyo porcentaje de resolución pasó del 9 % al 15 %, y los asociados con gestación, que aumentaron del 4 % al 7,6 %.

No obstante, el Ministerio señaló que continuará verificando la información reportada por las EPS para establecer que los procedimientos registrados como resueltos correspondan efectivamente a servicios prestados.

¿Cómo funciona el plan de choque en salud del Gobierno?

La primera fase del programa busca atender a personas con medicamentos o procedimientos pendientes, con prioridad para pacientes con condiciones como cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, VIH, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, EPOC, asma y salud mental. También contempla mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales.

La ruta anunciada por el Gobierno comprende cuatro acciones: identificar al paciente y la atención pendiente; establecer qué medicamento o procedimiento necesita; determinar quién debe garantizar el servicio y destrabar los recursos necesarios; y hacer seguimiento hasta comprobar que la atención se materializó.

Para financiar las atenciones incluidas en esta primera fase, el Gobierno anunció un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida, con una tasa de interés del 0 % y un periodo de gracia de un año. La herramienta está destinada exclusivamente a los servicios contemplados en esta etapa y busca facilitar los recursos necesarios para resolver las atenciones identificadas.

De la Espriella ha insistido en que este mecanismo no supone una entrega de recursos sin controles a las EPS. «Esto no es un cheque en blanco para la EPS, no vamos a pagar dos veces una misma atención ni a reconocer nuevamente servicios que ya hayan sido pagados», afirmó el presidente.

El esquema también contempla una mesa técnica de control integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). La Superintendencia deberá hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de las EPS y ejercer las acciones correspondientes cuando encuentre incumplimientos.

«Este plan de choque no reemplaza las obligaciones de las EPS», sostuvo De la Espriella al presentar la estrategia. El Gobierno mantiene que las aseguradoras deben responder por la entrega de medicamentos y la prestación de los servicios pendientes.

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La ministra Vesga señaló que el plan es una respuesta inmediata, pero no reemplaza las transformaciones que requiere el sistema. «El Plan de Choque es una respuesta inmediata para atender a las personas que más lo necesitan, pero no es, por sí solo, la solución a los problemas estructurales del sistema. Tenemos que seguir trabajando en el flujo de recursos, la recuperación de las redes de prestación de servicios y la capacidad de respuesta de las EPS», afirmó.

El Ministerio informó que mantendrá el seguimiento semanal a las EPS, responsables de garantizar las entregas y la prestación de los servicios pendientes. La programación de esta labor se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

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