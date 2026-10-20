Un ataque armado en el barrio Nariño, en Montería, Córdoba, terminó con la vida de Zaira Díaz Flórez, de 50 años, y de su perro, que habría intentado protegerla cuando los agresores le dispararon.

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El homicidio ocurrió durante la mañana del domingo 18 de octubre, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el lugar donde se encontraba la mujer y abrieron fuego contra ella. Según la información entregada por las autoridades, recibió cuatro disparos.

Tras el ataque, los responsables escaparon. La mujer fue trasladada a un centro asistencial por personas cercanas, pero murió debido a la gravedad de las heridas. El hecho ocurrió en un sector residencial de la capital cordobesa y es investigado como un posible caso de sicariato.

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Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es lo ocurrido con la mascota. De acuerdo con los testimonios conocidos, el perro reaccionó cuando comenzó la agresión e intentó enfrentarse a los hombres armados, quienes también le dispararon. Aunque inicialmente se creyó que había sobrevivido con heridas, después se confirmó su muerte.

¿Qué se sabe del asesinato de Zaira Díaz Flórez en Montería?

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, explicó que una de las principales hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas entre estructuras criminales, según recogió El Universal.

Los investigadores trabajan para reconstruir lo ocurrido e identificar a los hombres que llegaron en motocicleta y huyeron después de disparar contra la víctima.

Según información del citado medio, Díaz Flórez figuraba en cinco investigaciones penales, tres de ellas relacionadas con presunto tráfico de estupefacientes. También tenía registros por concierto para delinquir agravado. Estos antecedentes forman parte del contexto que examinan las autoridades, pero no establecen por sí solos el motivo del homicidio.

La Policía señaló que ya se adelantan labores de investigación criminal y recolección de elementos probatorios para esclarecer el caso. Por ahora, no se ha establecido públicamente la identidad de los responsables ni se ha confirmado de manera definitiva qué motivó el ataque.