Por: France 24

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El papa León XIV ingresó el martes 13 de octubre al hospital Gemelli de Roma para someterse a una cirugía en la que se le extirparía un nódulo pulmonar, procedimiento considerado clave para determinar la naturaleza de la lesión y la necesidad de tratamientos adicionales, según comunicó el Vaticano. A su llegada, el sumo pontífice, de 71 años, fue recibido por decenas de fieles y personal de salud, saludando sin dificultad y acompañado por sus secretarios, Edgard Rimaycuna y Marco Billeri, junto a su médico personal, Luigi Carbone, según reportó France 24.

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El Vaticano detalló, por medio de una nota de prensa, que el equipo encargado de la operación sería liderado por el Dr. Stefano Margaritora, destacado catedrático y jefe del servicio de cirugía torácica del hospital Gemelli. Durante el día, la Sala de Prensa vaticana se comprometió a ampliar la información luego de la intervención. Además, el obispo vicario de Roma, Baldassare Reina, organizó un rosario en la capilla del hospital, transmitido en directo para pedir por la recuperación del papa, permitiendo la participación de los católicos a escala mundial.

De acuerdo con la Sociedad Torácica Estadounidense, menos del 5 % de los nódulos pulmonares resultan cancerígenos. Sin embargo, factores como el tamaño del nódulo, la edad del paciente y el historial de tabaquismo son determinantes en el riesgo. El Vaticano informó que el nódulo del papa fue detectado en chequeos habituales y que León XIV no presentaba síntomas. Este es el primer problema grave de salud divulgado públicamente en sus 17 meses de pontificado. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado vaticano, manifestó su admiración por la tranquilidad con la que el papa afrontó la noticia.

Especialistas citados por Reuters y la agencia AP, como el Dr. Federico Venuto y el Dr. Lorenzo Spaggiari, explicaron que la cirugía suele realizarse por vía mínimamente invasiva, utilizando incluso toracoscopios —tubos equipados con cámaras—, y que tanto el riesgo de complicaciones como la mortalidad asociados son bajos, especialmente en pacientes con buena salud pulmonar y cardiovascular.

La Santa Sede informó que León XIV deberá permanecer hospitalizado al menos una semana y canceló todas sus audiencias hasta el 20 de octubre, incluyendo la clausura de una importante asamblea de la Iglesia, que será dirigida en su lugar por el cardenal Luis Antonio Tagle. A pesar de la convalecencia, el papa conservará la posibilidad de tomar decisiones y firmar documentos desde el hospital. En la antesala de la intervención, el propio León XIV manifestó su deseo de operarse de manera inmediata para evitar cambios en su agenda de viaje espiritual por Suramérica prevista para noviembre, aunque su equipo no descarta reprogramaciones si la recuperación lo demanda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue hospitalizado el papa León XIV y cómo es la cirugía de extirpación de un nódulo pulmonar?

El papa León XIV fue hospitalizado para extirpar un nódulo pulmonar detectado en exámenes de rutina. Según el Vaticano, el procedimiento permite analizar si el nódulo es maligno y si requiere tratamientos adicionales. Expertos como los doctores Federico Venuto y Lorenzo Spaggiari, citados por Reuters y AP, explican que estas cirugías suelen ser mínimamente invasivas y de bajo riesgo, recurriendo a técnicas como la toracoscopia y con tasas muy bajas de complicaciones o mortalidad.

¿El viaje del papa León XIV a Suramérica podría verse afectado por su recuperación tras la operación?

La agenda internacional del papa León XIV, que incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú desde el 6 hasta el 16 de noviembre, podría verse alterada debido a su proceso de recuperación. De acuerdo con información oficial del Vaticano, el pontífice afirmó su voluntad de operarse rápidamente para evitar atrasos en sus compromisos, pero su entorno no descarta que, según la evolución médica, deban hacerse ajustes en el extenso itinerario que incluye múltiples vuelos y exigencias físicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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