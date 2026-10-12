Por: EL PILON SA

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La última canción que Piero presentó antes de su fallecimiento fue una versión vallenata de ‘El Regalao’. No se trató de una composición inédita, sino de un tema que él mismo había grabado en 1985. Esta vez, la pieza adquirió una nueva atmósfera gracias al impulso del cantautor argentino Andy Fierro y al acordeón del guajiro Osmel Meriño. El sencillo llegó a las plataformas digitales el 2 de octubre, solo cinco días antes de la muerte del artista, ocurrida el 7 de octubre de 2026. Así, el lanzamiento se transformó inesperadamente en una despedida para sus colegas y fans, consolidando un lazo musical entre Argentina y Colombia. Según el diario EL PILÓN, la historia de esta colaboración se remonta varios años atrás y está marcada por perseverancia y amistad.

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Andy Fierro, quien desde hace más de una década desarrolla su carrera musical entre Valledupar y otras ciudades del Caribe colombiano, conoció a Piero cuando vivía en México. La relación surgió hace aproximadamente doce años y se mantuvo tras la llegada de Fierro a Colombia. El primer intento por unir voces se dio en 2015, cuando Fierro le propuso a Piero trabajar en conjunto, pero la primera canción seleccionada —‘El mercado de la desilusión’— no logró convencer al artista en ese momento. Más adelante, Piero manifestó que habría deseado unirse a la grabación, quedando la colaboración en suspenso mientras ambos buscaban el tema ideal.

La oportunidad finalmente surgió cuando Fierro le propuso tomar una de las composiciones de Piero y transformarla en vallenato. El argentino prefirió ‘El Regalao’, descartando otros temas como ‘Mi viejo’ para este género. Fierro produjo la nueva versión junto a Pedro «Peyo» Cotes y eligió a Osmel Meriño para el acordeón. El resultado fusionó la profunda sensibilidad social de la canción original con los sonidos propios de la música vallenata.

Piero alcanzó a escuchar la producción terminada poco antes de su muerte, según relató Fierro. De acuerdo con EL PILÓN, el cantante expresó su entusiasmo y aprecio por el resultado mediante un emotivo mensaje, que tras su partida quedó como despedida: "Me encantó... me encantó".

‘El Regalao’ aborda temas como la escasez de recursos, el hambre y la lucha diaria de una familia para subsistir, reflejando el compromiso social que siempre caracterizó a Piero. La versión vallenata se convirtió en un puente artístico entre Argentina y Colombia, logrando unir dos culturas y tradiciones musicales diferentes a través de una canción sobre las realidades cotidianas.

Andy Fierro, además de músico, es investigador de Vallenatología y ha trabajado con figuras de la cultura local. También apoyó a Piero en gestiones ante SAYCO, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. Después de la muerte de Piero, Fierro recibió testimonios que rememoraron la incursión del argentino en el escenario musical bogotano durante los años setenta.

El legado de Piero queda sellado en esta colaboración que, según Fierro, fue mucho más que una deuda artística: "Fue el encuentro de Argentina y Colombia", concluyó.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la última canción que Piero lanzó antes de morir?

La última canción que Piero lanzó antes de su fallecimiento fue una versión vallenata de ‘El Regalao’, publicada en plataformas digitales el 2 de octubre. Fue una colaboración con Andy Fierro y el acordeonero Osmel Meriño, que presentó una nueva versión del tema originalmente grabado por Piero en 1985. Este sencillo adquirió un especial significado tras su muerte el 7 de octubre de 2026.

¿Qué mensaje social transmite la canción ‘El Regalao’ en la versión de Piero y Andy Fierro?

La canción ‘El Regalao’, tanto en su versión original como en la interpretación vallenata creada junto a Andy Fierro, trata sobre la falta de dinero, el hambre y la persistente dificultad de una familia por salir adelante. Estos temas demuestran la sensibilidad social que caracterizó la obra de Piero y que se mantuvo en esta colaboración, resaltando la importancia de contar historias cotidianas a través de la música.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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