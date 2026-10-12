Cuatro colombianos fueron capturados en Argentina por su presunta participación en una organización criminal que contactaba a sus víctimas mediante falsas ofertas de cambio de dólares y luego las asaltaba. En total, ocho personas fueron detenidas en dos operativos adelantados en Ituzaingó, localidad de la provincia de Buenos Aires.

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De acuerdo con información publicada por medios argentinos, entre ellos Infobae y El Trece, los sospechosos habrían utilizado una cuenta de WhatsApp clonada de un empresario gastronómico para ofrecer transacciones de divisas a precios atractivos. La estrategia consistía en convencer a los interesados de acudir a un punto de encuentro, donde varios hombres los interceptaban para quitarles sus pertenencias.

La investigación relaciona a la presunta banda con al menos dos robos ocurridos en septiembre de 2026. Uno de los casos involucró a un jubilado de 75 años que terminó herido durante el asalto.

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Uno de los hechos investigados ocurrió el 18 de septiembre, cuando un hombre de 75 años, residente de Castelar, acudió a una cita con la intención de concretar un negocio con dólares. Mientras se encontraba en la vía pública, cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas lo interceptaron y lo amenazaron para que entregara una mochila con dinero.

#Ituzaingó CLONARON EL WHATSAPP DE UN EMPRESARIO, SE HACÍAN PASAR POR VENDEDORES DE DÓLARES Y UN JUBILADO DE 75 AÑOS CAYÓ EN LA TRAMPA: UNA BANDA MIXTA DE ARGENTINOS Y COLOMBIANOS LO GOLPEÓ A CULATAZOS PARA ROBARLE UNA MOCHILA LLENA DE DINERO Ocho delincuentes de entre 21 y 41… pic.twitter.com/gwyG1qwCkq — 24con (@24conurbano) October 6, 2026

Según las pesquisas, los asaltantes golpearon al adulto mayor con la culata de un arma para despojarlo de sus pertenencias.

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Tres días después, el 21 de septiembre, se presentó otro caso con características similares. Un joven de 23 años, procedente de Merlo, llegó en automóvil al lugar acordado, pero logró escapar con su vehículo cuando los delincuentes lo abordaron.

Las coincidencias entre ambos episodios llevaron a los investigadores a examinar una posible conexión entre las falsas ofertas de divisas y los responsables de los robos.

Cómo fueron las capturas de los cuatro colombianos

El primer procedimiento se produjo luego de una alerta del sistema de lectura de placas del Centro de Operaciones de Ituzaingó. Los policías interceptaron un Volkswagen Gol Trend gris en el que viajaban cuatro colombianos, de entre 30 y 41 años, señalados de estar relacionados con los hechos.

Durante la inspección, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros que resultó ser una réplica, dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares y prendas que presuntamente habrían sido utilizadas durante los asaltos.

Posteriormente, con autorización de la Fiscalía número 1 de Ituzaingó, los investigadores organizaron una operación encubierta para reproducir el mecanismo de contacto utilizado por los sospechosos. Los agentes simularon estar interesados en comprar dólares y fijaron una cita en la calle Lucero al 1400.

En ese punto fueron detenidos otros cuatro hombres, todos argentinos y con edades entre los 21 y 39 años. En el segundo operativo también fueron incautados un Ford Focus gris, una motocicleta y cinco teléfonos celulares.

Los ocho detenidos quedaron vinculados a una investigación por presuntos delitos de robo agravado por el uso de armas y estafa. Ahora, las autoridades buscan establecer la responsabilidad individual de cada sospechoso, determinar si existen más víctimas y esclarecer el alcance de la organización.

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