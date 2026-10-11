Por: El Espectador

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pidió oficialmente una investigación y el enjuiciamiento de los involucrados en el documental ‘NAZA’. Esta obra aborda la matanza de civiles en Gaza tras el 7 de octubre de 2023, a través de los testimonios de 24 militares y oficiales de inteligencia israelíes, quienes relatan en detalle situaciones enfrentadas durante el conflicto. De acuerdo con un comunicado de su oficina, Netanyahu sostiene que los participantes podrían haber cometido "delitos graves contra la seguridad de Israel".

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En declaraciones recogidas en el comunicado, el primer ministro afirmó que "la película construye una narrativa falsa, engañosa y sesgada que difama al Estado de Israel y a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) a nivel mundial, y que perjudica gravemente la imagen de Israel". Estas palabras abren un nuevo escenario de controversia para ‘NAZA’, cuyo contenido se edifica a partir de las investigaciones realizadas por Yuval Abraham desde 2023, periodista y codirector del documental. Las indagaciones originales fueron publicadas en la revista israelí-palestina +972 y el diario británico The Guardian, que además figura como productor de la película.

En ‘NAZA’, varias fuentes de inteligencia -cuyas identidades se mantuvieron en el anonimato para evitar represalias- exponen cómo, después del 7 de octubre de 2023, Israel modificó sus criterios para autorizar los ataques, permitiendo mayor cantidad de víctimas civiles como ‘daño colateral’ en operativos dirigidos contra altos cargos del grupo Hamás. El documental también denuncia el uso del acrónimo NAZA, un término interno del servicio de inteligencia israelí para estimar cuántos civiles podrían morir en una ofensiva, por ejemplo, "20 NAZA", y la utilización de inteligencia artificial para predecir la probabilidad de que un ciudadano de Gaza sea miliciano, con un margen de error del 15 % en esos sistemas.

Netanyahu subrayó su preocupación por posibles filtraciones de información sensible y daños a los intereses diplomáticos, y solicitó al jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir; al director del servicio de inteligencia interior Shin Bet, David Zini, y a la Fiscal General, Gali Baharav-Miara, tomar medidas. Por su parte, The Guardian afirmó haber consultado durante tres años a más de cien fuentes con conocimiento de los sistemas militares implicados, verificando los testimonios con documentos clasificados y registros de operaciones específicas, según publicó el pasado 2 de octubre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Benjamín Netanyahu exige procesar a los participantes del documental ‘NAZA’?

Netanyahu sostiene que quienes participaron en la realización de ‘NAZA’ podrían haber cometido delitos graves contra la seguridad de Israel, incluyendo la divulgación de información clasificada y daño a la imagen y los intereses diplomáticos del país, según el comunicado oficial divulgado por su oficina.

¿Qué significa el acrónimo NAZA en el contexto del conflicto en Gaza?

NAZA es un término empleado por el servicio de inteligencia israelí para calcular la cantidad estimada de civiles que podrían morir como resultado de un ataque. Por ejemplo, se utilizan expresiones como "20 NAZA" para indicar la proyección de víctimas civiles en una operación.

Júbilo en Gaza e Israel por acuerdo entre Hamás y Netanyahu: así avanza el plan de paz de Trump

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la que se prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos tras dos años de guerra. Esto es lo que se sabe del pacto, que se espera se firme el jueves en Egipto.