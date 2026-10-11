Por: El Espectador

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El escritor argentino Alberto Manguel fue el encargado de inaugurar la trigésima cuarta edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) Monterrey, evento que reúne a lectores y autores en la capital de Nuevo León, México, y que se celebra del 10 al 18 de octubre en las instalaciones del Centro Internacional de Negocios (Cintermex). Frente a un auditorio lleno, Manguel ofreció un discurso marcadamente reflexivo sobre el estado actual de la lectura y la comprensión lectora en el mundo contemporáneo, según información proporcionada por el evento mismo.

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Manguel señaló que, si bien el número global de lectores no ha disminuido, la comprensión profunda de los textos parece alejarse de la mayoría. En palabras del autor: "¿Cómo podemos comunicar con claridad lo que los escritores quieren decir si se encuentran frente a lectores que parecen incapaces de entender una metáfora, un argumento más o menos complejo?". Este cuestionamiento resonó entre los asistentes, evidenciando una preocupación no solo literaria sino social respecto a la capacidad colectiva para entender mensajes complejos y sutilezas del lenguaje.

Durante su intervención, Manguel profundizó en las implicaciones sociales de esta situación. Según sus palabras, la dificultad para comprender mensajes en un texto se traslada a la vida cotidiana, donde igualmente las personas pueden no captar matices ni responder adecuadamente a las observaciones de otros. Desde esta perspectiva, el escritor expone la duda sobre la posibilidad de formar "buenos ciudadanos" en una sociedad que enfrenta tales barreras para la comunicación comprendida.

Como parte de ese análisis, Manguel citó a Tomás de Aquino, fraile y teólogo católico del siglo XIII, quien ya advertía sobre las limitaciones del lenguaje humano. Para de Aquino, no era posible exigir auténticos actos virtuosos a los ciudadanos, sino solamente de forma superficial, a causa de esas limitaciones.

El autor recordó también que toda sociedad, al igual que otros productos humanos, es creación de la imaginación. Manguel explicó así que las personas primero imaginan un modo de convivir antes de establecer gobiernos o definir fronteras, y que esas ideas se cuentan y exploran en la literatura. "Imaginamos el mundo para experimentarlo en la mente antes de experimentarlo en la realidad", afirmó en su discurso inaugural.

En plena FIL Monterrey, Manguel celebró la presencia física y entusiasta de los asistentes. "Si el libro ha muerto, me alegra ver tanta gente en su funeral, cuerpo y alma presentes", ironizó el escritor. Además, se refirió al panorama actual, en el que el prestigio de la palabra escrita parece desvanecerse y el arte se ve amenazado por máquinas que imitan la creatividad humana, motivo por el que resaltó la valentía de Monterrey al seguir defendiendo y promoviendo el libro.

En esta edición de la feria, según los organizadores, la institución invitada es El Colegio Nacional, agrupación que desde hace 80 años concentra voces relevantes del pensamiento mexicano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Alberto Manguel sobre la importancia de la comprensión lectora en la FIL Monterrey?

En su discurso en la Feria Internacional del Libro Monterrey, Alberto Manguel subrayó que aunque la cantidad de lectores no ha disminuido, la verdadera comprensión de los textos es escasa. Explicó que la incapacidad de entender metáforas y argumentos complejos afecta la comunicación efectiva entre las personas e incluso plantea dudas sobre la posibilidad de una ciudadanía informada y responsable en una sociedad con estas dificultades.

¿Por qué Manguel citó a Tomás de Aquino en su intervención en la FIL Monterrey?

Manguel mencionó a Tomás de Aquino para ilustrar que la dificultad en la comprensión y el uso del lenguaje no es un problema contemporáneo. El fraile y teólogo del siglo XIII advertía que, debido a las limitaciones inherentes al lenguaje humano, solo puede exigirse virtuosismo moral de manera superficial, ya que las palabras a menudo no logran transmitir plenamente las intenciones o significados.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.