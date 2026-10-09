Una función de lucha libre en México terminó en tragedia luego de que el árbitro Gerardo Germán Pineda, conocido como ‘El Búho’, murió a los 75 años en pleno cuadrilátero. El hecho ocurrió en Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo, durante un combate en el que participaban los luchadores ‘El Hijo de Fishman’ y ‘Máscara Sagrada NG’.

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De acuerdo con los primeros reportes, el réferi recibió una maniobra conocida como ‘martinete’, señalada como una de las más peligrosas de esta disciplina por el riesgo de provocar lesiones graves en el cuello y la columna vertebral. Tras el movimiento, Pineda quedó tendido sobre la lona y no consiguió levantarse.

La función se interrumpió y los servicios de emergencia acudieron para atenderlo, pero confirmaron que ya no tenía signos vitales. Las circunstancias exactas de su muerte son materia de investigación por parte de las autoridades mexicanas.

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Estos son los videos de la situación:

Todos lados Diciendo que fue un Martinete… Aquí claramente Ni de cerca al Martinete Y Hasta se ve que procura que no se Golpee la Cabeza… La edad del Referee el ‘Buho” pues Ya no le dio para seguir en la lucha libre mexicana.

#ultimahora

#luchalibre https://t.co/5xUfIpB9sS — vision7 (@columnalagrilla) October 8, 2026

En este video resumí lo que, en esencia, demuestra la idea creativa detrás del combate del Hijo de Fishman. 1. El Búho aceptó ser parte de la acción.

2. La cuenta/rendición interrumpida es parte del show.

3. El golpe accidental, el empujón y el azotón fueron parte del show. https://t.co/snshN5vnPN — Los Coliseinos (@_LosColiseinos) October 8, 2026

#Entérate | En el Panteón Municipal de #Pachuca, este jueves fue despedido el réferi de lucha libre Gerardo Germán Pineda alias “El Búho”, quien falleció la noche del martes durante la función estelar entre El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada en el deportivo 11 de Julio, en #MineralDeLaReforma. “El Búho” perdió la vida luego de que El Hijo de Fishman presuntamente le aplicó un “martinete”, por lo cual el luchador fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público . (Video: cortesía) — La Verdad Hidalgo (@LaVerdadHidalgo) October 9, 2026

Detuvieron a El Hijo de Fishman tras la muerte del árbitro

Luego del incidente, las autoridades detuvieron a José Ángel Nájera López, conocido en el mundo de la lucha libre como ‘El Hijo de Fishman’. El arresto se produjo el miércoles 7 de octubre de 2026 y el deportista quedó a disposición del Ministerio Público por hechos que podrían constituir el delito de homicidio culposo.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte y determinar las posibles responsabilidades. Por ahora, la detención no equivale a una condena.

El caso también ha llamado la atención por las imágenes que circulan en redes sociales. En uno de los videos difundidos se observa parte del combate y un momento en el que el árbitro interviene frente al luchador. Sin embargo, las imágenes disponibles no permiten confirmar con claridad todos los detalles de la maniobra que habría precedido al fallecimiento.

Una trayectoria de décadas en la lucha libre mexicana

Gerardo Germán Pineda era una figura conocida en los cuadriláteros de Hidalgo. Antes de dedicarse al arbitraje, luchó durante aproximadamente 15 años bajo el nombre de ‘El Búho Negro II’. Posteriormente, se convirtió en réferi y acumuló cerca de tres décadas de experiencia en funciones de lucha libre.

Durante su trayectoria, estuvo al frente de combates protagonizados por figuras reconocidas de este deporte, entre ellas ‘Mil Máscaras’, ‘Canek’, ‘Dos Caras’ y ‘El Hijo del Santo’.

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La tragedia ocurrió durante una función realizada en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, recinto que, según medios mexicanos, fue clausurado parcialmente después de que las autoridades señalaran presuntas irregularidades en los permisos para el evento.

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