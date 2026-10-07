Por: Noticiero 90 minutos

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El universo de la música latinoamericana se encuentra de luto tras la pérdida de Piero De Benedictis, el influyente compositor y cantante italo-argentino que marcó profundamente los géneros de la canción social y el rock en español. Piero, como se conoció en los escenarios, falleció a los 81 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires el 7 de octubre de 2026, luego de un delicado trance de salud, según la información publicada en Noticiero 90 Minutos. Su legado permanece gracias a una obra cargada de sensibilidad y un compromiso social inquebrantable, características que lo convirtieron en figura trascendental de la canción de protesta en la región.

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Nacido en Italia y nacionalizado argentino desde niño, Piero tejió una conexión especial con Latinoamérica. Fue capaz de entender y comunicar los sentimientos de generaciones enteras. Su tema más emblemático, "Mi Viejo", lanzado hacia finales de los años 60, se transformó en un himno intergeneracional. Esta canción, reconocida por su melancolía y gratitud, rinde homenaje a la figura paterna, logrando tocar fibras emocionales profundas en todo el continente.

A lo largo de su trayectoria, Piero mostró gran versatilidad. Su repertorio incluyó tanto baladas tiernas y reflexivas como "Llegando, llegaste", como piezas impregnadas de ironía y crítica social, entre ellas "De vez en cuando viene bien dormir". Durante la dictadura militar en Argentina, su postura artística y social lo llevó al exilio, pero también le abrió las puertas del reconocimiento y la admiración de miles de seguidores. No se limitó a cantar sobre la vida; sus letras defendieron activamente la paz y los derechos humanos, consolidando su posición como referente del compromiso político en la música.

El aporte artístico de Piero va más allá de sus canciones populares: su obra incide en la conciencia colectiva y en la memoria de quienes han encontrado refugio en su voz. Como lo destacan medios como Noticiero 90 Minutos, la huella de Piero seguirá resonando en quienes aprecian la música como herramienta de cambio y testimonio de la realidad social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las canciones más reconocidas de Piero y por qué son importantes?

Entre las obras más destacadas de Piero se encuentran "Mi Viejo", considerado un himno a la figura paterna; "Llegando, llegaste", que expresa ternura y profundidad emocional; y "De vez en cuando viene bien dormir", caracterizada por su ironía y crítica social. Estas canciones son importantes porque reflejan la capacidad del artista para interpretar tanto sentimientos íntimos como problemáticas colectivas, consolidando su legado en la música latinoamericana.

¿Cómo influyó Piero en la música social y política de Latinoamérica?

Piero influyó en la música social y política latinoamericana al abordar temas como la paz y los derechos humanos, especialmente durante periodos de represión como la dictadura militar en Argentina. Su postura le costó el exilio, pero fortaleció su credibilidad y el poder de su influencia, convirtiéndolo en símbolo del compromiso artístico y la resistencia cultural, según lo reportado por Noticiero 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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