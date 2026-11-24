Sofía Vergara volvió a demostrar que lleva el Carnaval de Barranquilla en la sangre. La actriz colombiana se dejó contagiar por el ambiente festivo que le llevó Isabella Daes, conocida como Isa Daes y actual reina infantil del Carnaval 2027, quien le preparó una sorpresa con música y baile en Puerto Colombia.

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El encuentro se llevó a cabo este lunes en los salones de Lagos de Caujaral, en la casa de Verónica, hermana de la protagonista de Modern Family. Allí, al ritmo de las tamboras y las flautas de millo, la pequeña soberana puso a bailar a la estrella de Hollywood con una presentación de Mapalé.

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La visita terminó convertida en una improvisada fiesta carnavalera, en la que Sofía sacó sus mejores pasos y disfrutó de la música tradicional del Caribe colombiano.

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Sofía Vergara llegó a su ciudad natal, Barranquilla, y la pusieron a sudar. https://t.co/ve9ZhYrCwe — Guillo (@codiguillos) November 24, 2026

Sofía Vergara e Isa Daes protagonizaron divertido momento

Uno de los momentos más llamativos de la visita ocurrió cuando Isabella se dirigió a la actriz con una frase que ya había generado comentarios en redes sociales: “Eres mi tía ajena”.

La respuesta de Sofía no se hizo esperar. Entre risas y muestras de cariño, le corrigió la expresión: “Se dice putativa”.

El intercambio hizo referencia a un video que la reina infantil había publicado semanas atrás en Instagram. En ese contenido, que superó el medio millón de reproducciones, Isabella explicaba el vínculo familiar que tiene con la reconocida actriz barranquillera. La escena volvió a poner en evidencia la cercanía entre ambas y el carisma de Isa Daes, quien se ha convertido en una figura popular en plataformas digitales.

Sofía recibió regalo especial de la reina infantil del Carnaval 2027

Además de la presentación musical, Isabella tuvo un detalle especial para la actriz: le entregó una mochila artesanal como recuerdo de la visita.

Sofía recibió el obsequio con un abrazo y le expresó a la pequeña que ella era “su mejor regalo”.

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La jornada también dejó ver el cariño de Vergara por sus raíces, sus ancestros y las tradiciones de su tierra. Aunque no esté presente en todos los eventos del Carnaval, la actriz sigue siendo una de las figuras más representativas de la cultura barranquillera.

Con música, baile y complicidad, Isa Daes logró llevarle un pedacito de la fiesta carnavalera a una de las colombianas más reconocidas internacionalmente.

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