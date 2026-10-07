Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La música latinoamericana despide a una de sus figuras más queridas y representativas: Piero de Benedictis, el emblemático cantautor italo-argentino, falleció a los 81 años este miércoles 7 de octubre de 2026. La noticia de su muerte, confirmada por sus familiares y allegados, ha provocado una profunda consternación tanto en el ámbito artístico como en la sociedad latinoamericana, para quienes su voz fue símbolo de paz, resistencia y esperanza durante décadas. Su deceso se produjo después de permanecer hospitalizado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde enfrentó un cuadro grave de neumonía, según la información publicada por 90 Minutos.

Sigue a PULZO en Discover

Piero, conocido como uno de los grandes referentes de la canción social, logró articular como pocos el dolor y la esperanza de su generación. Su familia destacó el legado de su mensaje, subrayando que el compromiso social y la búsqueda de paz que marcaron su vida “permanecerán por siempre en la memoria colectiva del continente”. Si bien su obra es extensa y abarca distintos géneros y registros, algunas de sus canciones adquieren un carácter casi universal tanto por su poética como por el impacto emocional y social que ejercieron.

La historia musical de Piero está ligada inseparablemente a cinco canciones que trazan la ruta de su vida artística. "Mi Viejo", de 1969, compuesta junto a José Tcherkaski, es reconocida como un himno intergeneracional en Hispanoamérica, homenajeando la figura paterna y tocando fibras muy profundas en quienes la han escuchado. Por su parte, "Para el pueblo lo que es del pueblo", lanzada en 1973, se convirtió en uno de los más potentes iconos de la canción de protesta argentina y símbolo de una época marcada por desigualdades y represión militar.

Su versatilidad se refleja también en "Llegando, llegaste", una composición de enorme ternura e introspección, así como en "De vez en cuando viene bien dormir", pieza que utiliza la ironía para retratar tensiones sociales y culturales de su tiempo, destacándose por una lírica fresca y actual. Finalmente, "Soy pan, soy paz, soy más" sobresale como el canto de esperanza tras el retorno de Piero de su exilio político en Europa, representando la búsqueda de libertad y reconciliación tan anhelada en el continente latinoamericano.

De acuerdo con lo informado por 90 Minutos, la influencia de Piero va más allá de su música: su vida y obra permanecen en el imaginario colectivo como símbolos de lucha, ternura y compromiso social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las canciones más representativas de Piero y qué significado tienen?

Las canciones más representativas de Piero, según 90 Minutos, son "Mi Viejo", "Para el pueblo lo que es del pueblo", "Llegando, llegaste", "De vez en cuando viene bien dormir" y "Soy pan, soy paz, soy más". Cada una refleja distintas facetas del artista: desde la sensibilidad filial y la ternura romántica hasta la crítica política, la ironía social y la esperanza tras el exilio.

¿Por qué se considera a Piero un símbolo de la canción de protesta en Latinoamérica?

Piero es considerado un símbolo de la canción de protesta porque, como menciona la información de 90 Minutos, sus composiciones como "Para el pueblo lo que es del pueblo" dieron voz a las luchas sociales, denunciaron la represión y transmitieron mensajes políticos durante tiempos de dictadura y desigualdad en Argentina y Latinoamérica, consolidando su estatus como referente del compromiso y la resistencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.