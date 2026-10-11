Una nueva inundación repentina en Nepal encendió las alarmas este domingo 11 de octubre, luego de que una emergencia en el distrito de Gorkha provocara daños en viviendas, puentes e instalaciones de un proyecto hidroeléctrico. Las autoridades también reportaron personas desaparecidas y activaron medidas de prevención para las comunidades ubicadas cerca del río afectado.

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La emergencia se presentó en la zona de Chumnubri, en el centro del país, aproximadamente a 100 kilómetros al oeste de Katmandú, la capital nepalí. De acuerdo con los primeros reportes, el desbordamiento del río Budhi Gandaki provocó una fuerte corriente de agua que arrasó parte de la infraestructura de la zona.

Uno de los factores relacionados con el incidente habría sido un deslizamiento de tierra que bloqueó temporalmente el cauce del río. La acumulación de agua y su posterior liberación habrían desencadenado la inundación repentina.

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Los daños materiales incluyen alrededor de una docena de viviendas arrastradas por el agua y varios puentes destruidos. También se reportaron afectaciones en las instalaciones de un proyecto hidroeléctrico, aunque la información inicial no permite establecer la magnitud total de las pérdidas.

Acá, un video de lo ocurrido:

TERRIBLE INUNDACIÓN OTRA VEZ EN NEPAL

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Devastadora inundación repentina arrasa con el Bazar Salleri (Mercado), causando graves daños en el Bazar Jagat en las márgenes del río Budhi Gandaki, distrito de Gorkha, en Nepal. Créditos 🎥 Video proporcionado por Umesh.

Vía @WeatherMonitors — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 11, 2026

Nepal reportó personas desaparecidas tras la inundación

Entre los datos entregados durante las primeras horas de la emergencia, las autoridades informaron que cinco personas estaban desaparecidas. El grupo estaría integrado por dos mujeres y tres hombres, según los reportes iniciales.

Las labores de búsqueda y rescate se pusieron en marcha con la participación de organismos de emergencia, entre ellos integrantes del Ejército y la Policía de Nepal. De acuerdo con la información divulgada, los equipos de rescate lograron poner a salvo a 49 personas, incluida una persona extranjera.

Sin embargo, las operaciones continuaban siendo importantes para establecer el paradero de los desaparecidos y determinar el alcance de los daños ocasionados por la corriente. La información disponible en los primeros reportes no confirmaba fallecimientos relacionados con este nuevo episodio.

Emitieron alertas por posibles inundaciones en otras zonas

La preocupación de las autoridades no se limitó al lugar donde ocurrió el desbordamiento. También se emitieron advertencias para las comunidades situadas aguas abajo del río Budhi Gandaki, debido al riesgo que pueden representar los cambios en el caudal.

Las alertas abarcaron sectores de los distritos de Gorkha, Tanahun, Chitwan y Nawalparasi Oriental y Occidental. Ante esta situación, se pidió a los habitantes de las áreas vulnerables que se trasladaran a lugares seguros y siguieran las instrucciones de los organismos de emergencia.

La presencia de personal de rescate en la zona busca facilitar las evacuaciones, atender a las personas afectadas y reducir los riesgos para quienes viven cerca del cauce.

Las autoridades deberán evaluar las condiciones del río y de la infraestructura afectada para establecer qué comunidades necesitan medidas adicionales de protección. Mientras tanto, las cifras de personas desaparecidas y los reportes sobre los daños podrían actualizarse a medida que avance la atención de la emergencia.

La nueva emergencia ocurre después de una tragedia en Nepal

La inundación de octubre se presenta semanas después de otra catástrofe registrada el pasado 26 de agosto, cuando una inundación repentina relacionada con un evento de origen glaciar afectó varias zonas de Nepal.

Según un balance de ese entonces, aquella emergencia dejó al menos 1.455 muertos y miles de personas desaparecidas. Se trata de un episodio distinto al ocurrido este domingo en la zona de Chumnubri.

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