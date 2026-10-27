Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella expidió la directiva 07, una medida que establece reglas claras para la presentación de proyectos de ley y mensajes de urgencia ante el Congreso de la República. De acuerdo con el documento, citado por El Espectador, el objetivo principal es que el gobierno aproveche las capacidades técnicas de las entidades públicas para obtener normativas de mayor calidad y seguridad jurídica, al mismo tiempo que fija prioridades legislativas alineadas con los intereses del Ejecutivo. La directriz establece que cada proyecto de ley debe ser preparado por la entidad líder del sector administrativo competente en la materia que se busca regular.

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En casos donde un proyecto de ley abarque más de un sector administrativo, las entidades involucradas deberán trabajar de forma coordinada para presentar una única iniciativa. Según la directiva, este tipo de propuestas debe ir acompañada de un pronunciamiento conjunto o individual en el que cada sector exprese su conformidad con el texto. Así, se busca garantizar un consenso previo a la radicación del proyecto en el Legislativo y evitar duplicidad de esfuerzos o conflictos sobre competencias regulatorias.

Otro aspecto fundamental señalado por el presidente es que, si un proyecto afecta las competencias de distintos ministerios o entidades públicas, quien lidere la propuesta deberá compartir el borrador con las entidades implicadas. El objetivo es que estas analicen sus efectos y acuerden posibles modificaciones, promoviendo una actuación estatal coordinada y eficiente, tal como menciona la directiva referida por El Espectador. Además, se establece que toda iniciativa legislativa debe ser presentada ante la Jefatura de Despacho Presidencial e ir acompañada de los soportes documentales pertinentes.

La publicación de la directiva 07 ocurre en un contexto político marcado por intensos debates legislativos. Un ejemplo de esto es la ley de sometimiento, que recientemente superó su primer debate en Comisiones Conjuntas de Senado y Cámara, presentada con mensaje de urgencia por el entonces ministro de Interior, Rodrigo Lara, junto al ministro de Justicia, Iván Cancino. A este ambiente se suma el reciente cambio en la dirección de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, asumida ahora por el exprocurador Alejandro Ordóñez. De acuerdo con El Espectador, uno de los retos actuales es la organización y manejo de una agenda legislativa recargada, motivo de quejas por parte del Congreso.

La directiva también surge frente a exigencias de la Corte Constitucional, especialmente en la discusión de la reforma pensional. El Congreso, enfocado en cumplir con la discusión del Presupuesto General de la Nación, solicitó más tiempo a la Corte para acatar estos mandatos constitucionales.

¿Cuál es el objetivo central de la directiva 07 del presidente Abelardo de la Espriella?

El objetivo principal de la directiva 07, según El Espectador, es optimizar la coordinación en la presentación de proyectos de ley y mensajes de urgencia ante el Congreso, asegurando que cada iniciativa cumpla con estándares de calidad jurídica y que refleje las prioridades del gobierno nacional.

¿Cómo deben coordinarse las entidades públicas para presentar proyectos de ley según la directiva?

La directiva establece que las entidades competentes deberán coordinarse entre sí cuando una propuesta de ley involucre a varios sectores administrativos, presentando una sola iniciativa y acordando sus términos antes de ser radicada ante la Presidencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.