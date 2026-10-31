Por: Caracol TV

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El futuro político de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se juega en las próximas elecciones de medio mandato. Aunque su nombre no aparece en la papeleta, estos comicios han adquirido el carácter de un auténtico referéndum sobre su gestión y liderazgo. Según información de Reuters e Ipsos, la popularidad del presidente ha descendido hasta el 31 %, lo que representa uno de los niveles más bajos de respaldo durante su mandato. Este descontento responde, en parte, al aumento del coste de la vida en Estados Unidos, el encarecimiento de la gasolina y la guerra con Irán, temas que han erosionado la confianza ciudadana en la actual administración republicana.

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Decision Desk, un agregador de encuestas citado en el reportaje, indica que los demócratas tendrían un 80 % de probabilidades de recuperar la Cámara de Representantes, donde actualmente hay una mayoría republicana de 219 frente a 214 demócratas. El panorama en el Senado también favorece (aunque en menor medida) un avance demócrata, con un 57 % de posibilidades de obtener la mayoría, donde ahora hay 53 republicanos contra 47 demócratas. Estos números reflejan una batalla ajustada que podría definir la capacidad de Trump para gobernar durante el resto de su periodo en la Casa Blanca.

Ante este contexto adverso, Trump ha recorrido el país en una gira frenética, enfocando sus esfuerzos en estados tradicionalmente republicanos en los que la contienda se muestra inesperadamente reñida. Incluso llegó a ofrecer 5.000 dólares a cada ciudadano si el Partido Republicano conserva el control de ambas Cámaras, propuesta que la oposición ha calificado como "soborno político". Esta promesa insólita revela el nivel de nerviosismo y la importancia estratégica del momento.

De acuerdo con el análisis de AGENCIA EFE, una eventual victoria demócrata en la Cámara de Representantes podría dificultar seriamente la agenda de Trump, otorgando a la oposición mayor capacidad para investigar su gobierno e incluso, aunque con pocas posibilidades prácticas, la opción de un nuevo juicio político. El cambio en el Senado, por su parte, es más complejo, por la dinámica de renovación de escaños y la necesidad para los demócratas de conquistar puestos en estados clave. Sin embargo, cualquiera que sea el resultado, Trump seguirá con plenos poderes presidenciales hasta el 20 de enero de 2029, aunque una derrota legislativa lo convertiría en lo que en Washington denominan un "pato cojo": un mandatario con menos capacidad de influencia, abriéndose al mismo tiempo el debate sobre la sucesión presidencial dentro del Partido Republicano.

¿Qué significa que Donald Trump podría convertirse en un "pato cojo" tras estas elecciones?

El término "pato cojo" se emplea en política estadounidense para describir a un presidente que, al perder el control de una o ambas Cámaras del Congreso, ve reducida significativamente su influencia y capacidad de negociación para impulsar su agenda, especialmente cuando no puede ser reelegido.

¿Por qué las elecciones de medio mandato son consideradas un referéndum sobre el presidente Donald Trump?

Aunque Donald Trump no aparece en la papeleta, las elecciones de medio mandato suelen reflejar el respaldo social a su gestión. La campaña y las declaraciones del presidente han centrado el debate en su figura y políticas, transformando estos comicios en una oportunidad para que los votantes expresen su opinión sobre sus años en la Casa Blanca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.