Por: CENET

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El Gobierno Nacional presentó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Ajuste Fiscal, una propuesta estructurada en 105 artículos, que, según el ministro de Hacienda, tiene como objetivo intervenir en cinco áreas clave: las finanzas públicas, la situación social de los hogares, el sistema de salud, la inversión y el funcionamiento del Estado, de acuerdo con lo expuesto el día de la radicación. La iniciativa fue identificada con el número 477 del 29 de octubre y será discutida en el Congreso de la República en el cierre del año, donde se definirá su rumbo legislativo.

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El primer eje del proyecto es el rescate fiscal. De acuerdo con el ministro, el Gobierno considera urgente adoptar medidas para detener el crecimiento de la deuda pública y conseguir los recursos necesarios para financiar el presupuesto del siguiente año. En palabras textuales, el ministro afirmó: "Nos dejaron una bomba de tiempo y estamos en una situación muy difícil", explicando así la gravedad fiscal que motiva esta reforma. Además, advirtió que, sin el ajuste, resultaría imposible financiar el presupuesto estatal, lo que conduciría a una crisis fiscal.

El segundo componente es la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) a los hogares de menores ingresos. Según el ministro, el objetivo es beneficiar a 19 millones de colombianos mediante la devolución individual de este tributo, recurriendo a herramientas tecnológicas para realizar la transferencia directa de los dineros. El funcionario destacó la equidad de la medida, subrayando que millones de colombianos pagan el IVA injustamente y que ahora podrán recuperar esos recursos de forma expedita gracias a la tecnología.

En relación con el sistema de salud, la iniciativa propone destinar $30 billones durante los próximos cuatro años con el fin de atender las necesidades del sector y garantizar este servicio como un derecho fundamental. Aunque el detalle de la distribución de estos recursos no fue explicado, el ministro aseguró que este respaldo financiero permitirá avanzar en la garantía del derecho a la salud.

Con respecto a la inversión, el Gobierno pretende impulsar la economía mediante la reducción de impuestos para pequeños empresarios y la implementación de estímulos destinados a promover la expansión empresarial y la generación de empleo. El ministro hizo énfasis en que el actual nivel de inversión es el más bajo de los últimos 50 años, y que revertir esta situación es clave para el crecimiento económico futuro.

El proyecto también contempla revisar los gastos del funcionamiento del Estado, con el propósito de reducir la burocracia innecesaria y el despilfarro de recursos, mejorando así la eficiencia administrativa. El ministro reiteró la importancia de erradicar la corrupción y asegurar que los recursos públicos atiendan las verdaderas necesidades ciudadanas.

De esta forma, el proyecto 477 inicia su trámite en la Cámara de Representantes, donde será estudiado, discutido y posiblemente modificado antes de su eventual aprobación como ley de la República.

¿Cuáles son los principales puntos del proyecto de Ley de Ajuste Fiscal presentado por el Gobierno Nacional?

El proyecto de Ley de Ajuste Fiscal aborda cinco ejes centrales: ajuste de las finanzas públicas, devolución individual del impuesto al valor agregado (IVA) a hogares de bajos ingresos, aumento de la inversión en el sistema de salud, estímulos para reactivar la inversión y el empleo, y reducción de gastos y burocracia en el funcionamiento del Estado. Todas estas medidas fueron explicadas por el ministro de Hacienda durante la presentación de la propuesta ante la Cámara de Representantes.

¿Cómo funcionará la devolución del IVA para los hogares de menores ingresos según la propuesta de ajuste fiscal?

Según lo explicado por el ministro, la devolución del IVA beneficiará a 19 millones de colombianos y se realizará por medio de transferencias individuales, utilizando herramientas tecnológicas actuales. El Gobierno plantea que gracias a estas tecnologías puede implementar la devolución de forma directa, rápida y sin depender de esquemas generales de compensación, facilitando así que los hogares más vulnerables recuperen los recursos pagados por este impuesto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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