Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá anunció una nueva jornada de atención móvil que tendrá lugar entre el miércoles 4 y el sábado 7 de noviembre de 2026 en diferentes localidades de la ciudad. El objetivo es acercar los servicios tributarios y de orientación a la ciudadanía, permitiendo que los habitantes puedan acceder de manera presencial a información clave, resolver dudas y adelantar ciertos trámites relacionados con los impuestos distritales. De acuerdo con la información oficial difundida en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, los puntos de atención estarán dispuestos en horarios desde las 8:00 a. m. y facilitarán los procesos para los contribuyentes.

Sigue a PULZO en Discover

La programación establecida por la Secretaría Distrital de Hacienda contempla que el miércoles 4 de noviembre la atención se brindará en las localidades de Puente Aranda y Engativá; el jueves 5 de noviembre estará disponible en Engativá; el viernes 6 de noviembre también en Engativá; y el sábado 7 de noviembre la jornada móvil se realizará en Los Mártires. Estas fechas ofrecen opciones para diferentes zonas de la ciudad, atendiendo así necesidades diversas de contribuyentes en distintas localidades.

Dentro de los servicios que se ofrecerán durante estas jornadas móviles se destacan la entrega de recibos de pago y los estados de cuenta, así como la orientación sobre los impuestos distritales que deben pagar los ciudadanos. Asimismo, la Secretaría de Hacienda de Bogotá facilitará información relevante acerca de acuerdos y facilidades de pago para personas que requieran apoyo en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Aquellos interesados también podrán recibir asesoría personalizada para utilizar la Oficina Virtual, herramienta digital central en el manejo de trámites tributarios; además, quienes lo requieran podrán generar el Registro de Información Tributaria (RIT), documento necesario para muchos procedimientos relacionados con impuestos.

Desde la entidad se aconseja a los interesados consultar siempre la programación oficial de cada jornada antes de desplazarse, con el fin de verificar la ubicación exacta y las condiciones específicas de atención en cada lugar, evitando desplazamientos innecesarios. Todas estas acciones hacen parte de la estrategia presencial de la Secretaría Distrital de Hacienda para facilitar el acceso de la ciudadanía a información precisa, servicios y opciones de gestión en materia tributaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los servicios que ofrece la Secretaría Distrital de Hacienda en las jornadas móviles de Bogotá?

Durante las jornadas móviles, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá entrega recibos de pago, estados de cuenta, orientación sobre impuestos, información sobre acuerdos y facilidades de pago, asesoría para usar la Oficina Virtual y la generación del Registro de Información Tributaria (RIT). Estos servicios buscan facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y brindar apoyo de manera personalizada, según lo informado por la entidad.

¿Dónde estarán ubicados los puntos de atención móvil de la Secretaría Distrital de Hacienda en noviembre de 2026?

Según la programación oficial, los puntos de atención móvil estarán en Puente Aranda y Engativá el 4 de noviembre, en Engativá el 5 y 6 de noviembre, y en Los Mártires el 7 de noviembre. Se recomienda a los ciudadanos consultar previamente la ubicación y condiciones de cada jornada para asegurarse de contar con la información precisa antes de acudir.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z