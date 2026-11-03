El Gobierno no quiere que la ley de rescate económico se quede esperando en el Congreso. Por eso, radicó un mensaje de urgencia para acelerar la discusión del proyecto que busca aliviar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal y promover el crecimiento económico.

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La solicitud fue dirigida a las mesas directivas del Senado, la Cámara de Representantes y las comisiones económicas. El documento lleva las firmas del ministro del Interior encargado, Iván Cancino, y del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quienes justificaron la petición por la situación fiscal que atraviesa Colombia.

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El Ejecutivo advirtió sobre el peso que tiene actualmente el pago de la deuda en las cuentas nacionales. De acuerdo con las cifras expuestas en el documento, uno de cada tres pesos recaudados mediante impuestos se destina a cumplir esas obligaciones. Sin medidas, para 2031 la proporción podría subir a uno de cada dos pesos y, en 2037, casi todos los ingresos tributarios tendrían que cubrir la deuda.

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Pero ¿qué cambia con el mensaje de urgencia? El mecanismo establece un plazo de 30 días para que la respectiva Cámara decida sobre la iniciativa. Además, permite que las comisiones económicas de Senado y Cámara estudien el proyecto en sesiones conjuntas y que las plenarias puedan discutirlo simultáneamente después del primer debate.

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La propuesta también apunta a reducir el tamaño del Estado y los gastos de funcionamiento. Según el Gobierno, cerca del 70 % del ajuste fiscal provendría de medidas para racionalizar el gasto público.

Otro componente es EfectIVA, un programa que busca modificar la forma en que se distribuye la carga del IVA, teniendo en cuenta la capacidad económica de los hogares. El Gobierno proyecta que la iniciativa aumentaría el ingreso disponible de más de 35,2 millones de colombianos y eliminaría el pago de ese impuesto para 18,9 millones de personas en condición de pobreza o vulnerabilidad.

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