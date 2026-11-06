Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

La relación entre las comunidades, el Gobierno y las empresas del sector petrolero y gasífero en Colombia atraviesa por un momento de claros contrastes, según lo señala el Barómetro Petrolero 2026. Esta medición, que recoge la percepción tanto de ciudadanos como de directivos del sector, evidencia un cambio en la confianza hacia la Presidencia de la República por parte de los habitantes de los municipios productores de hidrocarburos. De acuerdo con el estudio, la confianza en la Presidencia aumentó de 36% en 2025 a 45% en 2026 en estos municipios, mientras que, en el total nacional, la cifra se incrementó levemente de 42% a 46%. Esta variación surge en el contexto de los primeros meses del nuevo Gobierno, según los datos recogidos entre septiembre y octubre de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

El comportamiento de la confianza no fue homogéneo para todas las entidades del Ejecutivo. Por ejemplo, la confianza en el Ministerio de Minas y Energía presentó un ligero crecimiento, pasando de 35% a 36%, mientras que en el Ministerio de Ambiente se mantuvo en 44%. Esto deja ver una mayor afinidad con la Presidencia en comparación con los ministerios que tienen incidencia directa en las decisiones y regulaciones del sector.

En el ámbito empresarial, las expectativas de inversión muestran un cambio significativo. La proporción de directivos que planea ampliar operaciones en Colombia pasó de 18% en 2025 a 53% en 2026, el nivel más alto desde la creación del Barómetro en 2019. Paralelamente, descendió la cantidad de integrantes del sector que prevé una reducción de operaciones en el país, de 27% a 11%. Esta perspectiva optimista de las empresas, subrayada por el informe, contrasta con el descenso en la percepción ciudadana positiva sobre la industria: mientras en 2025 el 80% de los colombianos veía la actividad como beneficiosa para el país, en 2026 el dato bajó a 70%. Esta caída también se reflejó en los municipios productores, donde la valoración positiva pasó de 83% a 74%.

El estudio resalta además el caso del fracking, técnica de extracción de hidrocarburos que genera debate. Aunque el apoyo general al fracking sigue siendo bajo (de 30% en 2025 a 34% en 2026), el respaldo aumenta cuando se plantea como alternativa para incrementar reservas de gas, alcanzando 38% entre quienes aceptarían su desarrollo en su propio municipio bajo esa condición.

Finalmente, la confianza en Ecopetrol, empresa insignia del sector, experimentó descensos notables: entre los ciudadanos, bajó de 51% a 48%; entre los directivos, de 76% a 44%. De acuerdo con Jaime Arteaga, director de Arteaga Latam, los resultados evidencian una desconexión entre la visión empresarial y la percepción social, planteando retos en legitimidad y presencia territorial de las compañías.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha cambiado la percepción sobre la industria del petróleo y gas en Colombia según el Barómetro Petrolero 2026?

De acuerdo con el Barómetro Petrolero 2026, la imagen positiva de la industria ha disminuido tanto a nivel nacional como en los municipios productores. En 2025, el 80% de los colombianos valoraba favorablemente la actividad, proporción que descendió a 70% en 2026. En las zonas productoras, la percepción bajó de 83% a 74%, lo que representa una caída importante en un año y señala el reto de las empresas para reconectar con las comunidades.

¿Qué resultados arrojó la confianza en la técnica del fracking según la última edición del Barómetro Petrolero?

El Barómetro Petrolero 2026 mostró que el apoyo ciudadano al fracking, técnica de extracción de hidrocarburos, sigue siendo minoritario, aunque aumentó de 30% en 2025 a 34% en 2026. Además, el respaldo creció a 38% si esta actividad se justifica como una forma de incrementar las reservas de gas natural en los municipios, indicando que el propósito atribuido al fracking influye en su aceptación social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.