El Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene menos de seis semanas para conseguir los votos que necesita en el Congreso y lograr la aprobación de la Ley de Rescate Fiscal antes de que termine el periodo legislativo, el próximo 16 de diciembre.

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El trámite será contrarreloj, debido a las diferencias entre las bancadas sobre los nuevos impuestos y los recortes al Estado.

El Ejecutivo ya radicó un mensaje de urgencia para acelerar la discusión y espera que las comisiones económicas comiencen esta semana el estudio formal de la iniciativa.

El primer acercamiento con los congresistas se realizó el sábado en Barranquilla, pero no fue una mesa de negociación. En el encuentro, el Gobierno expuso los objetivos del proyecto y los partidos plantearon sus reparos. El Pacto Histórico no asistió.

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De acuerdo con el calendario previsto, las comisiones económicas tendrían hasta la cuarta semana de noviembre para aprobar el primer debate.

Posteriormente, el proyecto pasaría a las plenarias de Cámara y Senado, que deberían discutirlo entre finales de noviembre y la primera quincena de diciembre.

El proceso también podría complicarse si ambas corporaciones aprueban textos diferentes, pues sería necesaria una conciliación.

El Gobierno enfrenta así el reto de acelerar el trámite y negociar los apoyos políticos, especialmente frente a quiénes asumirán el costo del ajuste fiscal. Si el Congreso rechaza las iniciativas, no podrán entrar en vigor por decreto.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.