El borrador de Ley de Rescate Fiscal mantendría solo 7 ministerios en el país: Hacienda, Presidencia, Cancillería, Justicia e Interior, Defensa, Desarrollo Económico y Capital Humano, detalló Blu Radio.

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La propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella contempla una reorganización de la estructura estatal que reduciría de 209 a 104 las entidades públicas, mediante fusiones, eliminaciones y cambios administrativos.

El documento de 36 páginas, elaborado por Función Pública y en revisión de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, plantea mantener menos ministerios y entidades en general, añadió ese medio.

Además de los ministerios, los seis departamentos administrativos actuales pasarían a dos: Planeación Nacional, Inversión y Desarrollo; e Información, Estadística y Evidencia Pública, que concentrarían funciones del DNP y el DANE, respectivamente.

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El borrador todavía está en revisión y deberá recibir los avales correspondientes antes de llegar al Congreso.

El objetivo central de esta reorganización es reducir el gasto de funcionamiento del Estado, disminuir la burocracia y evitar la duplicidad de funciones entre entidades públicas.

Con la eliminación y fusión de organismos, el Gobierno busca reducir costos administrativos, optimizar el uso de los recursos públicos y hacer más pequeña la estructura estatal. La propuesta se enmarca en el plan de ajuste fiscal de la administración de De la Espriella, que busca recortar el tamaño del aparato estatal y liberar recursos para otras prioridades del presupuesto nacional.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.