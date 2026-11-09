El análisis político de la semana dejó una fuerte controversia tras las declaraciones entregadas por el periodista Luis Carlos Vélez en su espacio digital Vélez por la Mañana, en el que evaluó el balance inicial de la administración de Abelardo De La Espriella y cuestionó el ritmo del Ejecutivo frente a las expectativas de cambio prometidas en campaña.

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Durante su intervención, el comunicador centró su análisis en la impronta política del mandatario, comparándola con referentes internacionales de corte reformista y de seguridad. “Al tigre lo eligieron para ser tigre. El tigre era una combinación de Bukele y de Milei, sí. Lo de Bukele lo está haciendo a la perfección. Falta el pedazo de Milei, el señor acaba de comenzar”, puntualizó Vélez al aire, sugiriendo que, si bien la estrategia de orden público avanza con firmeza, todavía es necesario consolidar una transformación profunda en materia económica.

En medio de su evaluación, el director de medios hizo una defensa abierta de la llegada del actual jefe de Estado al poder, argumentando que las opciones electorales pasadas representaban un escenario menos favorable para el país. Ante las críticas que ha recibido el Ejecutivo en sus primeros meses de gestión, el analista zanjó postura afirmando que no existían alternativas viables frente al modelo que hoy gobierna: “Y yo le doy todo el tiempo y le doy todo el beneficio de la duda, porque además, lo repito, lo aprecio. Y no había otra opción. O sea, estaríamos, yo sí lo digo, estaríamos peor con Paloma y estaríamos peor con Cepeda. Yo estoy convencido de eso. Esa es mi opinión. A mí no me da miedo decir eso”.

Las declaraciones de Vélez apuntan directamente a figuras de la oposición y de sectores tradicionales del Congreso, como la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia y el congresista del Pacto Histórico Iván Cepeda, sugiriendo que una victoria de cualquiera de ellos habría profundizado la polarización o deteriorado la estabilidad institucional. No obstante, el periodista insistió en que el voto de confianza otorgado al Ejecutivo exige mayor contundencia en las decisiones estructurales pendientes: “Pero le falta más tigre donde prometió ser tigre”, concluyó.