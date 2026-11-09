Por: El Espectador

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En la noche del 8 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella finalizó una de las más contundentes operaciones de deportación de personas extranjeras, al expulsar a 33 ciudadanos en la costa Caribe. Este operativo se suma a una docena de intervenciones que, en los últimos tres meses, han llegado a superar los 1.000 extranjeros expulsados del país. De acuerdo con cifras entregadas por la Presidencia y citadas por De la Espriella, hasta el 29 de octubre se contabilizaban 812 deportaciones, de las cuales 462 respondieron a motivos asociados con la seguridad nacional.

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El presidente afirmó que estas expulsiones corresponden a extranjeros que “venían alterando la tranquilidad de Barranquilla y Cartagena”, acumulando en conjunto 152 medidas correctivas. Entre las conductas reportadas se incluyen porte de armas blancas, participación en riñas, consumo de estupefacientes e irrespeto a la Fuerza Pública. De la Espriella reiteró en sus declaraciones que este tipo de faltas constituye una amenaza para el orden y seguridad en las regiones donde ocurren.

Según lo reportado desde el Puente Internacional Tienditas, en la frontera con Venezuela, las operaciones realizadas entre el 7 de agosto y el 29 de octubre sumaron 812 procedimientos; 462 se relacionaron con asuntos de seguridad nacional, orden público o solicitudes de autoridades extranjeras y de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal). Posteriormente, entre esa fecha y el 8 de noviembre, el mandatario compartió siete nuevas operaciones que aportaron aproximadamente 189 deportaciones adicionales, consolidando así un total de alrededor de 1.001 deportaciones en tres meses.

Entre los casos destacados recientes, está el ocurrido el 2 de noviembre, cuando 44 ciudadanos hondureños fueron sorprendidos pescando ilegalmente en aguas de San Andrés. Fueron puestos a disposición de Migración Colombia y expulsados a su país, en una medida que según el presidente busca evitar ‘dilaciones o privilegios’. Asimismo, durante la Operación Némesis llevada a cabo en Cúcuta la madrugada del 4 de noviembre, se reportaron 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones.

El 6 de noviembre, Migración Colombia, la Fuerza Pública y la Alcaldía de Bogotá efectuaron la expulsión de 80 extranjeros en diferentes localidades de la ciudad. Según el reporte, estos ciudadanos acumulaban más de 1.100 medidas correctivas, principalmente relacionadas con conductas que perturban la convivencia y, aunque la mayoría no contaba con condenas penales, solo tres habían cumplido alguna en Colombia.

En uno de los episodios fronterizos recientes, diez miembros de un grupo expulsado fueron capturados por las autoridades venezolanas por orden judicial vigente en dicho país. Estos ciudadanos fueron trasladados por la Fuerza Aérea hasta Cúcuta y entregados a las autoridades migratorias en el puente internacional Atanasio Girardot.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos extranjeros han sido deportados en Colombia durante los últimos tres meses?

De acuerdo con cifras entregadas por la Presidencia y declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, desde el 7 de agosto hasta el 8 de noviembre se han deportado aproximadamente 1.001 ciudadanos extranjeros en todo el territorio nacional, como parte de una serie de operativos conjuntos entre Migración Colombia y las Fuerzas Militares.

¿Qué implican las medidas correctivas y cómo afectan las deportaciones de extranjeros en Colombia?

Las medidas correctivas, según lo informado, no equivalen a condenas penales, pero reflejan faltas reiteradas como porte de armas, consumo o distribución de sustancias psicoactivas, y falta de respeto a la autoridad. La acumulación de estas medidas es uno de los principales factores que motiva a Migración Colombia y a las autoridades locales a proceder con deportaciones o expulsiones de los extranjeros implicados.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.