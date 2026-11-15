Este domingo, 15 de noviembre, se cumplen 100 días desde que Abelardo de la Espriella asumió como presidente de Colombia, reemplazando a Gustavo Petro luego de cuatro años.

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Durante este tiempo, al nuevo Gobierno Nacional le ha tocado enfrentarse a diferentes retos, pero el más importante fue el del terremoto del 10 de agosto, puesto que fue solo tres días después de la posesión y golpeó en infraestructura y economía a varias regiones del país.

Además, ha hecho un ataque directo contra los grupos armados al margen de la ley, capturando y dando de baja a muchas cabecillas que operaban en las distintas regiones y estaban causando terror entre los ciudadanos.

Por otro lado, ha anunciado medidas económicas, puesto que según explican desde el Gobierno, la pasada administración dejó un hueco muy grande que debe ser tapado, por lo que se está discutiendo la opción de imponer la Ley de Rescate, que busca recaudar una suma importante de dinero para cubrir ese hueco fiscal.

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Todo ese balance lo dará el presidente en una alocución que llevará a cabo este domingo, 15 de noviembre, a partir de las 8:00 de la noche en sus canales digitales.

Alocución de Abelardo de la Espriella, en vivo

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.