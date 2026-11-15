Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente salida de Jaime Vives, presidente de Coljuegos, fue confirmada luego de que Abelardo De La Espriella, actual mandatario, comunicara el 15 de noviembre que Vives no continuaría liderando la entidad. Esta decisión se presenta en el contexto de cuestionamientos relacionados con la legitimidad del título de especialización en alta gerencia obtenido por Vives en la Universidad del Magdalena, tema que levantó dudas sobre la transparencia en los procesos educativos y de designación de funcionarios públicos, según lo reportado en diversos medios nacionales.

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La controversia fue originada por una denuncia pública de la senadora Jennifer Pedraza. De acuerdo con la congresista, el funcionario se matriculó en el programa de especialización el 18 de agosto y recibió su grado el 8 de septiembre de 2026, es decir, completó el programa en apenas 21 días. Pedraza también abordó el costo de la especialización, señalando que Vives pagó cerca de 15 millones de pesos por el programa académico. Más allá de la duración del proceso, la senadora puso en entredicho la visibilidad del título en los registros oficiales del Ministerio de Educación, insinuando posibles irregularidades en el reconocimiento del diploma.

Ante la denuncia, De La Espriella reaccionó públicamente a través de su perfil en la red social X. Allí anunció la salida inmediata de Vives y recalcó que, en su administración, no existe ningún funcionario con privilegios garantizados: "¡En mi Gobierno nadie tiene corona!", afirmó. El mandatario argumentó que es necesario que los integrantes de su equipo de trabajo no solo actúen conforme a la ley, sino que cumplan con criterios éticos en su desempeño. Además, recordó que todos los colaboradores estarán en periodo de prueba hasta el 7 de agosto de 2030, enfatizando en la revisión permanente de los perfiles al interior del Gobierno.

Por su parte, la Universidad del Magdalena defendió el procedimiento mediante el cual fue entregado el título a Vives. La institución explicó que la especialización fue concedida a través de su Programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes, diseñado para certificar capacidades y aprendizajes adquiridos a lo largo de la trayectoria profesional y educativa del aspirante. También aclaró que existen procesos y plazos diferentes en la documentación reportada tanto en los registros internos como en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), lo que puede explicar ciertas diferencias temporales en la aparición de títulos oficiales.

Finalmente, con la salida de Jaime Vives, Coljuegos se encuentra ante la necesidad de nombrar una nueva dirección. De La Espriella indicó que en los próximos días se conocerá el nombre de su sucesor.

¿Por qué Jaime Vives tuvo que dejar la presidencia de Coljuegos?

Jaime Vives fue separado del cargo de presidente de Coljuegos luego de que surgieran dudas sobre la validez y el proceso de obtención de su título de especialización en la Universidad del Magdalena. Las denuncias sobre la duración del programa, su costo y la ausencia del título en registros oficiales llevaron a que Abelardo De La Espriella decidiera su salida, argumentando la importancia de cumplir tanto requisitos legales como éticos en los funcionarios públicos.

¿Qué es el Programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes?

Este programa, implementado por la Universidad del Magdalena, permite que profesionales certifiquen oficialmente los conocimientos y habilidades adquiridos durante su experiencia laboral, educativa y profesional. Es una modalidad alternativa a los estudios formales, mediante la cual se avalan capacidades mediante procesos internos específicos, distintos de los procesos estándar de grado universitario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.