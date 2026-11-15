Por: El Espectador

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Desde hace dos décadas, el interés por la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas ha guiado a esta experta en antropología del Estado y la distribución de poder. Según sus propias palabras, lo que más le atrae es la existencia de un gobierno propio dentro de estas comunidades, que contrasta con la visión tradicional de la democracia representativa occidental.

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Durante su trayectoria académica, su tesis de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma de México se enfocó en los pueblos indígenas de la frontera entre Colombia y Ecuador. Esta elección se debió a su trabajo con organizaciones de base en esa región y buscaba comparar las visiones de plurinacionalidad de la sierra ecuatoriana y el Consejo Regional Indígena del Cauca.

El interés por las fronteras surge de su experiencia familiar: su abuelo estuvo más de 30 años en prisión en Mérida, Venezuela, lo que le hizo cuestionar la percepción de las fronteras como divisiones tajantes y reflexionar sobre la vulneración de derechos humanos en estos territorios permeables. Inicialmente se interesó por la frontera venezolana, y después focalizó su investigación en la colombo-ecuatoriana.

Uno de los focos principales en su trayectoria ha sido el pueblo awá, con el que lleva siete años trabajando. De acuerdo con su relato, la violencia actual en la región de Barbacoas está relacionada con la minería, la explotación maderera y el paso de un oleoducto, lo que ha generado un grave abandono estatal y la amenaza de desaparición cultural del pueblo awá.

Parte de sus logros académicos incluyeron una estancia en el Instituto de Estudios Latinoamericanos Teresa Lozano en la Universidad de Texas, aprovechando la vasta documentación sobre el mundo indígena que resguarda la biblioteca Nettie Lee Benson. Posteriormente, escribió un libro sobre la autonomía y las formas de poder propias de los pueblos indígenas del sur de Colombia, reflexionando sobre la permeabilidad histórica de las fronteras estatales y la importancia del gobierno indígena sobre el territorio y la naturaleza, especialmente en el caso del páramo transnacional del Nudo de los Pastos.

En 2016, tras regresar permanentemente al país, coordinó el Observatorio de Derechos Humanos y Paz de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), contribuyendo al informe que denuncia 1.210 afectaciones a comunidades indígenas en los últimos tres años, principalmente en zonas fronterizas dominadas por grupos armados ilegales y economías ilícitas.

El informe resalta el agravamiento del reclutamiento forzado, especialmente de menores, ahora bajo modalidades de reclutamiento intracomunitario, lo que está debilitando las estructuras propias de gobierno y causando desarmonía interna. Las amenazas incluyen minas antipersona, contaminación de fuentes hídricas y restricciones a la movilidad, agravando la crisis humanitaria, en especial en el pueblo awá, que suma unas 46.000 personas en Colombia. El acceso a ayuda humanitaria sigue siendo muy limitado debido a la falta de censo y presencia estatal efectiva.

De acuerdo con la experta, aunque la paz total promovida por el gobierno implicó avances y acuerdos regionales, hoy muchos procesos han sido cerrados y persisten retos graves para garantizar la libre determinación de los pueblos. La falta de diálogo efectivo con el gobierno actual y recientes directivas que afectan derechos fundamentales preocupan en el horizonte de la autonomía indígena.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación actual del pueblo awá en la frontera entre Colombia y Ecuador?

El pueblo awá enfrenta graves problemas humanitarios, derivados de la violencia, la presencia de minas antipersona y la contaminación ambiental ocasionada por la minería y el paso de hidrocarburos. La movilidad está severamente restringida, afectando su forma tradicional de vida basada en la caza y la pesca. Además, la falta de atención humanitaria y censos efectivos profundiza la vulnerabilidad de alrededor de 46.000 personas en el lado colombiano de la frontera.

¿Cómo afecta el reclutamiento forzado intracomunitario a los pueblos indígenas en Colombia?

El informe citado señala que el reclutamiento forzado se ha transformado, pasando de la extracción física de menores a nuevas formas de captación dentro de las mismas comunidades. Esto desestabiliza el gobierno propio, genera conflictos de justicia internos y debilita las estructuras culturales y familiares, pues los menores reclutados actúan como intermediarios de grupos armados, creando tensiones y desarmonía que van más allá de la violencia armada directa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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