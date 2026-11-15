El presidente Abelardo de la Espriella salió al aire con una alocución presidencial para despejar las dudas que rondan a millones de hogares colombianos sobre el impuesto al valor agregado en los productos de la canasta familiar. Con un mensaje directo, el jefe de Estado descartó que su reforma tributaria —denominada Ley de Rescate Económico— vaya a encarecer los alimentos básicos.

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“Desde el primer momento le indiqué al equipo económico que no se tocara el IVA de la canasta básica. Los técnicos de Hacienda lo consideraron inviable. Tras varios análisis y siguiendo mis instrucciones, ajustaron la propuesta para proteger la canasta básica y alcanzar la meta de recaudo, exigiendo un esfuerzo mayor por parte del Estado”, afirmó el presidente durante la alocución.

El mandatario fue enfático al trazar una línea roja alrededor de los productos de consumo cotidiano y del campo. “Mi gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, sostuvo el presidente.

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De la Espriella aprovechó el mensaje para recordar que el texto radicado no es una norma definitiva, sino una propuesta en curso. “Esto no es una ley, es un proyecto en construcción. Buscaremos consensos con todos los partidos, con todos los sectores, porque nunca ha sido para mí un punto de honor que justifique la intransigencia, hacer que se apruebe la ley de rescate económico como se presentó”, precisó el presidente, quien subrayó que se define como un demócrata dispuesto a ajustar la iniciativa.

La declaración llega en un momento de tensión política alrededor de la reforma, que enfrenta cuestionamientos desde distintos sectores del Congreso y gremios económicos.

¿Qué productos de la canasta familiar quedarían protegidos del IVA en la reforma del Gobierno Nacional?

Aunque el presidente no detalló un listado específico de artículos, su promesa abarca la canasta básica en su conjunto, es decir, los bienes de consumo esencial que adquieren las familias para su alimentación cotidiana. De la Espriella también extendió la protección al sector agropecuario, blindando así la cadena productiva de los alimentos desde el campo hasta la mesa.

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¿Qué ocurre si el Congreso modifica la propuesta tributaria del Gobierno?

De la Espriella dejó claro que su administración está dispuesta a negociar el contenido de la Ley de Rescate Económico con todos los partidos y sectores. Eso significa que el texto final podría diferir del proyecto original, siempre que se mantenga la meta de recaudo fiscal y se preserve la estabilidad financiera del país.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.