Por: El Espectador

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Voceros del Gobierno nacional y la dirección del Centro Democrático llevaron a cabo una reunión este sábado en Rionegro, Antioquia, con el propósito de acercar posiciones y buscar acuerdos respecto al articulado de la ley de ajuste fiscal que actualmente impulsa el presidente Abelardo de la Espriella. A este diálogo acudieron el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro del Interior Alejandro Ordóñez, el exmandatario Álvaro Uribe y varios congresistas del partido, según informó El Espectador.

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Durante este encuentro, Álvaro Uribe destacó que, pese a su reciente cirugía de hernia, participó profundamente en la conversación política y expresó que su bancada mantiene la esperanza de que el Gobierno atienda las propuestas para evitar que la reforma perjudique a las poblaciones más vulnerables. La discusión se ha centrado en los impuestos propuestos, en especial en aquellos que afectarían productos básicos de la canasta familiar, como el IVA al 19 %. A juicio del Centro Democrático, se debe eliminar el gravamen a estos artículos esenciales, en contraste con la posición del Ejecutivo, que considera necesarios estos recursos para enfrentar la crisis fiscal actual.

El vicepresidente Restrepo manifestó que “estamos construyendo consensos para salvar a Colombia de la bomba fiscal que dejó el gobierno anterior (el de Gustavo Petro) y que estallaría, de no hacer nada, en 2027. Esta crisis la desactivamos entre todos. Nuestro propósito común debe ser siempre Colombia”. Por su parte, Uribe explicó que en el borrador tributario se plantea no cobrar IVA a alimentos u otros bienes fundamentales, devolver el IVA “inferido” a las poblaciones más pobres, facilitar créditos a largo plazo para los afectados de la reciente catástrofe y ofrecer alivios empresariales especiales, de acuerdo con El Espectador.

Estos puntos están siendo evaluados y existe la expectativa de que, en los próximos días, se presente un texto revisado para las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado. Además, ya se adelanta la selección de los ponentes que liderarán el debate. Reuniones similares también han tenido lugar con los partidos Conservador, Liberal, La U y Salvación Nacional, en búsqueda de fortalecer la coalición oficialista en el Congreso.

Por ahora, no se descarta un posible encuentro entre el presidente De la Espriella y líderes legislativos para afianzar el respaldo político requerido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la ley de ajuste fiscal del presidente Abelardo de la Espriella?

La ley de ajuste fiscal impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella propone, entre otros puntos, la aplicación de gravámenes como el IVA del 19 % a productos de la canasta familiar. Mientras el Ejecutivo argumenta que estos recursos se requieren para enfrentar una supuesta crisis fiscal, la bancada del Centro Democrático solicita eliminar estos impuestos y plantea alternativas como alivios empresariales y devolución del IVA a los más vulnerables, según lo informado por El Espectador.

¿Por qué el Centro Democrático se opone a los nuevos impuestos de la reforma fiscal?

El Centro Democrático, encabezado por Álvaro Uribe, rechaza la aplicación del IVA a productos esenciales de la canasta familiar al considerar que esta medida afectaría a los sectores sociales más vulnerables. La bancada insiste en que se deben buscar otras formas para atender la crisis fiscal sin cargar sobre la población impuestos que podrían profundizar la desigualdad, de acuerdo con los argumentos presentados durante la reunión citada por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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