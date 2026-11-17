Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El reciente atentado en Huila llevó al presidente Abelardo De La Espriella a tomar decisiones inmediatas para reforzar la seguridad y la presencia del Estado en la región. De acuerdo con lo anunciado por el propio mandatario, serán cinco las medidas que se pondrán en marcha, todas orientadas a blindar el departamento frente a la amenaza constante de los grupos criminales y garantizar que estas estructuras no logren desestabilizar el orden público.

Sigue a PULZO en Discover

Entre las medidas destacadas está el envío de un batallón de la Fuerza de Despliegue Rápido número 13 (FUDRA 13), que, según lo comunicado, llegará la próxima semana a la zona para aumentar el pie de fuerza militar especializado en respuestas inmediatas a situaciones de alta complejidad. Además, el anuncio incluye la puesta en marcha del BOSUR de Neiva, que operará como una estructura dedicada a fortalecer los operativos conjuntos contra los actores ilegales presentes en la región. Tanto FUDRA 13 como el BOSUR de Neiva tienen el objetivo de incrementar la capacidad de reacción y control del Estado sobre el territorio.

En paralelo, el plan presentado por De La Espriella contempla el reforzamiento de 12 estaciones de Policía en el departamento. Estas instalaciones serán dotadas de mallas de protección y dispositivos antidrones, en respuesta a las nuevas tecnologías y tácticas empleadas por los grupos delictivos. También se definió un dispositivo especial en los peajes del Huila, con presencia permanente del Ejército Nacional y la Policía Nacional, medida que busca blindar estos puntos estratégicos y controlar mejor el acceso y tráfico en la región.

Otra de las acciones anunciadas por el presidente hace énfasis en la protección de la infraestructura crítica del Estado en todo el Huila, resguardando activos fundamentales para el funcionamiento del departamento. Las declaraciones de De La Espriella dejan claro el tono de su postura frente a las bandas delictivas, advirtiendo que "No voy a permitir que los narcoterroristas intimiden a sus habitantes ni pretendan arrebatarle al Estado el control del territorio", según declaraciones recogidas. El mandatario cerró su intervención dirigiéndose a la ciudadanía del Huila con un mensaje de respaldo y confianza: "El Huila no está solo". Con este nuevo paquete de medidas, el reto principal será lograr que las acciones se reflejen en una mayor tranquilidad y seguridad para los habitantes, especialmente en un contexto donde la violencia ha puesto en jaque la institucionalidad regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas anunciadas por el presidente Abelardo De La Espriella para la seguridad en Huila?

El presidente Abelardo De La Espriella anunció cinco medidas: envío de un batallón de la Fuerza de Despliegue Rápido número 13 (FUDRA 13), funcionamiento del BOSUR de Neiva, reforzamiento de 12 estaciones de Policía con mallas y antidrones, plan especial de control en los peajes del departamento con presencia de fuerzas militares y policiales, y protección de la infraestructura crítica del Estado en Huila.

¿Cómo buscan estos refuerzos institucionales proteger el orden público en el Huila tras el atentado?

Las medidas buscan aumentar la presencia estatal y la capacidad de respuesta institucional, fortaleciendo la labor militar y policial en puntos estratégicos, blindando estaciones y peajes, y resguardando la infraestructura fundamental ante los desafíos de las organizaciones criminales. El objetivo es evitar que los grupos ilegales intimiden a la población o disputen el control territorial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.