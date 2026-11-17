El Valle del Cauca busca recuperar la actividad económica de los municipios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto mediante una estrategia que tiene al turismo como uno de sus principales motores. La emergencia dejó 1.871 establecimientos turísticos con daños, de los cuales 1.167 presentaron afectaciones graves o críticas, y ocasionó pérdidas estimadas en más de $18.145 millones.

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Ante ese panorama, la Gobernación del Valle, encabezada por Dilian Francisca Toro, puso en marcha un plan para apoyar a empresarios y emprendedores de las zonas afectadas. La estrategia, liderada por la Secretaría de Turismo, contempla acciones para reactivar los negocios, mejorar la conectividad aérea y atraer visitantes mediante actividades culturales y deportivas.

Uno de los resultados iniciales son las Caravanas Solidarias, una iniciativa que ya pasó por Sevilla y Buenaventura y que próximamente llegará a Calima-El Darién. Según el balance de la administración departamental, estas jornadas han movilizado más de $200 millones en beneficio de los negocios y trabajadores vinculados a la cadena turística.

Otra apuesta está en Roldanillo, uno de los municipios incluidos en la estrategia de Pueblos Mágicos que resultó afectado por el sismo. Allí se desarrolla el proyecto ‘Roldanillo al Aire Libre’, que contempla la instalación de contenedores comerciales, adecuaciones en el Coliseo de Ferias y créditos condonables para beneficiar directamente a 350 emprendedores. La iniciativa se adelanta con participación de la Alcaldía, empresarios locales y aliados privados.

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La recuperación también contempla el fortalecimiento del turismo de salud, un segmento en el que Cali ocupa el segundo lugar como destino nacional. De acuerdo con cifras de ANATO, entre enero y agosto de 2026 la capital del Valle recibió 5.889 extranjeros no residentes que viajaron para acceder a tratamientos médicos, equivalentes al 28 % del total de visitantes internacionales que llegaron al país por ese motivo. La Gobernación busca mejorar la atención y los servicios que acompañan la experiencia de estos pacientes.

En materia de conectividad, la administración departamental trabaja con el Gobierno nacional para gestionar ajustes en las condiciones aeroportuarias, optimizar la operación y acelerar la modernización del aeropuerto de Cali. También contempla fortalecer terminales regionales, como el de Cartago, y promover rutas hacia destinos del Pacífico vallecaucano, entre ellos Juanchaco y Ladrilleros.

Los eventos deportivos hacen parte de la apuesta para atraer visitantes y mover la economía local. El Giro de Rigo 2026, realizado en el departamento, reunió a más de 20.000 visitantes, dejó una ocupación hotelera superior al 80 % y un impacto económico estimado en más de $90.000 millones. La Gobernación espera que iniciativas de este tipo ayuden a recuperar los ingresos de los municipios afectados y posicionen al Valle del Cauca como destino turístico, con invitaciones a recorrer lugares como Sevilla, Roldanillo, Calima-El Darién, Buga y Buenaventura.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.