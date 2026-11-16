Por: Caracol TV

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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entregó detalles sobre la reciente fuga de menores en el Centro de Atención Especializada (CAE) Buen Pastor, ubicado en Cali, Valle del Cauca. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la entidad, el hecho se registró en la mañana del domingo 15 de noviembre. Este establecimiento hace parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), instancia encargada de recibir a jóvenes que han cometido delitos. Tras ser informado sobre la situación, el ICBF aseguró que activó la ruta de atención correspondiente y solicitó de inmediato el apoyo de la Policía Nacional, encargada de iniciar las labores de búsqueda y localización de los menores involucrados.

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Un aspecto esencial del pronunciamiento del ICBF fue la precisión sobre el número de jóvenes involucrados en la fuga. Mientras algunos reportes iniciales mencionaban la evasión de nueve adolescentes, el informe oficial del instituto estableció que la cifra correcta era de diez. Este dato fue confirmado por la entidad, lo que aclara una de las primeras confusiones que surgieron tras el hecho.

El ICBF indicó en su reporte preliminar que los adolescentes salieron del área en la que se encontraban y emplearon elementos no permitidos para llegar a una zona externa del centro. Además, la información obtenida sobre el caso sugiere que los jóvenes habrían utilizado los techos de las instalaciones para huir. Aunque la Policía inició de inmediato las labores de búsqueda, la ubicación y las circunstancias específicas de la salida de los menores siguen siendo objeto de análisis por parte de las autoridades competentes. El instituto, por su parte, recalcó que permanece en coordinación con las autoridades para aclarar lo ocurrido y revisar los protocolos de seguridad, con miras a fortalecer las medidas de contención en el centro.

Tras lo sucedido, la Personería de Cali, representada por Gerardo Mendoza Castrillón, visitó el CAE Buen Pastor y pidió al ICBF reforzar la seguridad. Entre las solicitudes figuraron la habilitación de cámaras de vigilancia, el fortalecimiento del muro perimetral y la operación de la garita posterior del centro. Además, propuso intervenir la vegetación de los alrededores en coordinación con el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), para evitar que árboles y plantas sirvan de escondite. El ICBF mantiene activa la ruta de atención mientras continúan los operativos para dar con el paradero de los menores evadidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos adolescentes se fugaron del CAE Buen Pastor en Cali, según el ICBF?

El ICBF confirmó mediante comunicado oficial que fueron diez los menores que se fugaron del Centro de Atención Especializada Buen Pastor en Cali. Esta cifra corrige reportes iniciales que hablaban de nueve adolescentes. El dato fue establecido de manera precisa por la entidad encargada del bienestar familiar.

¿Qué es el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y cómo funciona?

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) es una instancia encargada de atender los casos de menores que han cometido delitos, buscando tanto la sanción como la resocialización. Los jóvenes involucrados en estos procesos son remitidos a centros especializados donde se aplica este sistema, tal como sucede en el CAE Buen Pastor, bajo la supervisión de entidades como el ICBF.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.