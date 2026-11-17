Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, una tragedia sacudió al barrio Obrero de Chaparral, en el sur del Tolima, tras la muerte de Edwin Riko, un joven de 29 años que perdió la vida a consecuencia de una herida con arma cortopunzante en el pecho. La violenta riña, ocurrida en una zona conocida como Camellón, conmocionó a vecinos y familiares, quienes observaron cómo la emergencia se desarrollaba en plena vía pública.

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De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, Edwin Riko recibió la puñalada y fue citado de urgencia hasta el Hospital San Juan Bautista, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció pocos minutos después de su ingreso. Aunque la investigación sobre lo ocurrido apenas comienza, el contexto inicial apunta a varias hipótesis, entre ellas, la posibilidad de que el homicidio tuviera un móvil pasional. Así lo sugirieron algunos allegados de la víctima, quienes mencionaron que Edwin habría sido víctima de otras agresiones en el pasado por parte de su pareja. Sin embargo, como dejaron claro los investigadores encargados del caso, tales señalamientos todavía no han sido confirmados de manera oficial y permanecen sujetos a revisión.

La Policía ha dispuesto un equipo de policía judicial específicamente dedicado a la tarea de esclarecer los hechos. Este grupo se encuentra recogiendo testimonios de testigos presenciales y cercanos al entorno de la víctima, así como revisando las circunstancias exactas en que se produjo la agresión fatal. Su objetivo principal es dejar en claro quién habría sido el responsable del ataque para que las autoridades judiciales puedan actuar conforme a la ley.

Este lamentable caso pone en evidencia la complejidad que pueden tener las riñas en contextos barriales y cómo situaciones de violencia interpersonal pueden concluir en tragedia. Dada la información disponible, los encargados del proceso investigativo tienen la responsabilidad de confirmar los diferentes móviles y trasladar a la opinión pública solo aquellos datos que sean oficiales y verificables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sabe la Policía sobre el homicidio de Edwin Riko en Chaparral?

Según la información proporcionada, la Policía está en etapa de investigación sobre el caso de Edwin Riko, utilizando un equipo de policía judicial que recopila testimonios y evidencia para determinar quién habría sido el responsable de la agresión. Hasta el momento, ninguna hipótesis ni móvil ha sido oficialmente confirmado.

¿Por qué se menciona un posible móvil pasional en el asesinato de Edwin Riko?

La posibilidad de un móvil pasional surge de versiones entregadas por algunos familiares de Edwin Riko, quienes afirmaron que el joven habría sufrido agresiones previas por parte de su pareja. Sin embargo, estos señalamientos no han sido confirmados oficialmente, por lo que siguen siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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