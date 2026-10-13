Por: EL PILON SA

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Luis Díaz volvió a ser noticia en el fútbol europeo luego de marcar un gol en el empate 3-3 entre Bayern Múnich y Viking de Noruega, en un duelo disputado este martes 13 de octubre por la Champions League. De acuerdo con la información presentada, el extremo colombiano fue protagonista clave al convertir el 3-2 parcial en el minuto 71, aportando a la remontada del equipo alemán, que llegó a estar dos goles abajo en el marcador.

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La historia comenzó favorable para el Viking. El club noruego tomó la delantera muy temprano, con Gianni Stensness anotando en el minuto 2. Posteriormente, Peter Christiansen amplió la diferencia en el minuto 38, lo que puso en aprietos al Bayern Múnich. Sin embargo, el equipo bávaro reaccionó con fuerza en la segunda mitad: Harry Kane redujo distancias desde el punto penal al minuto 54 y empató seis minutos después, permitiendo así que el Bayern se lanzara en busca de la victoria.

En ese contexto llegó la jugada colectiva entre Harry Kane y Konrad Laimer, que culminó con el gol de Luis Díaz. Su anotación supuso un alivio para el atacante colombiano, quien atravesaba una sequía de seis partidos sin marcar, según el reporte. Además, este fue su segundo gol de la temporada con el Bayern Múnich.

Sin embargo, la alegría visitante duró poco. Dos minutos después, Michael Olise fue expulsado por doble amonestación y el Bayern tuvo que resistir el tramo final en inferioridad numérica. Esto fue aprovechado por Viking, que logró empatar el partido al minuto 90 gracias a un cabezazo de Herman Haugen, luego de un centro de Zlatko Tripic desde la banda izquierda.

A pesar del empate, el regreso al gol de Luis Díaz destaca como una nota positiva. El colombiano participó activamente en la construcción de la jugada que desembocó en su anotación y, durante el partido, incluso le fue anulado un gol. El resultado en Noruega impidió al Bayern sumar los tres puntos y frenó lo que parecía una remontada importante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la actuación de Luis Díaz en el partido entre Bayern Múnich y Viking de Noruega?

Luis Díaz fue protagonista al marcar el tercer gol del Bayern Múnich en el minuto 71, después de seis partidos sin anotar. Participó activamente en la jugada colectiva que terminó en su gol y tuvo otra anotación anulada. Su actuación fue fundamental en la remontada del equipo, aunque el empate final dejó un sabor amargo para los alemanes.

¿Por qué el Bayern Múnich no pudo ganar contra el Viking tras remontar el marcador?

Aunque el Bayern arribó al cierre del partido con ventaja, la expulsión de Michael Olise en el minuto 73 dejó al equipo alemán con diez jugadores. Viking aprovechó esa superioridad numérica y buscó el ataque, logrando el empate en el último minuto con un cabezazo de Herman Haugen, tras un centro de Zlatko Tripic, lo que frenó la posibilidad de victoria para el Bayern.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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