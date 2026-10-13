Este martes, 13 de octubre, se reinicia la acción en la Champions League 2026-2027, un torneo muy entretenido que reúne a los mejores equipos de Europa que compiten por quedarse con el trofeo conocido como ‘La orejona’ por su particular figura.

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De hecho, regresa después de algunas semanas de inactividad, por lo que hay mucha emoción en los aficionados porque esta semana habrá varios partidazos.

Cabe recordar que por el lado de los colombianos están Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa, Dávinson Sánchez con el Galatasaray, Luis Díaz con el Bayern Múnich y ‘Cucho’ Hernández y Nélson Deossa con el Real Betis.

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Partidos de la segunda fecha de la Champions League

De esta manera, los partidos que habrá esta semana en el torneo de clubes más importante del mundo son:

Martes, 13 de octubre

Lens vs. Sporting Lisboa: 11:45 de la mañana.

Sabah vs. Slavia Praga: 11:45 de la mañana.

Galatasaray vs. Barcelona: 2:00 de la tarde.

Liepzig vs. PSV: 2:00 de la tarde.

Arsenal vs. Lille: 2:00 de la tarde.

Atlético de Madrid vs. Manchester United: 2:00 de la tarde.

Villarreal vs. Napoli: 2:00 de la tarde.

Viking vs. Bayern Múnich: 2:00 de la tarde.

Inter vs. Brujas: 2:00 de la tarde.

Miércoles, 14 de octubre

Lask vs. Liverpool: 11:45 de la mañana.

Feyenoord vs. Como: 11:45 de la mañana.

Shaktar vs. AEK: 2:00 de la tarde.

Real Betis vs. Porto: 2:00 de la tarde.

Roma vs. Real Madrid: 2:00 de la tarde.

Bratislava vs. Stuttgart: 2:00 de la tarde.

Aston Villa vs. Fenerbahce: 2:00 de la tarde.

Manchester City vs. PSG: 2:00 de la tarde.

Bodo/Glimt vs. Dortmund: 2:00 de la tarde.

Cabe recordar que los horarios de estos partidos están en hora colombiana, por lo que los hinchas tendrán la hora de almuerzo para ver los partidos de los mejores equipos de Europa.

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Por su parte, hay que destacar que esta es apenas la segunda fecha, pero hasta el momento los que van clasificando directamente a las finales son el PSG, Bayern Múnich, Barcelona, Manchester United, Como, Sporting Lisboa, Stuttgart y Manchester City,

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