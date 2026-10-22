No son buenas las noticias que llegan desde Alemania con respecto al futbolista colombiano Luis Díaz, pues justo en el momento en el que estaba recuperando la confianza tras marcar en Champions y luego en Bundesliga, tuvo un problema muscular que lo alejará de las canchas por varios partidos.

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Y es que según informó el Bayern Múnich, el jugador tuvo una “pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo”. En principio se pensó que el tiempo de recuperación podía ser corto, pero la realidad es que podría tomar más tiempo del pensado.

Cuánto estará fuera de las canchas Luis Díaz

Tal como informó el periodista Kerry Hau, corresponsal de Sky Sports en Alemania, la lesión del colombiano no se recuperaría en una o dos semanas, sino que en el equipo manejan los tiempos de 4 a 6 semanas.

Es decir, el colombiano volvería, si todo va bien, hasta los últimos días de noviembre, por lo que se perdería varios compromisos muy importantes.

Das ist bitter: Beim FC Bayern wird mit 4 bis 6 Wochen Pause für Luis Díaz gerechnet! @SkySportDE — Kerry Hau (@kerry_hau) October 22, 2026

Es más, el calendario que se perdería son:

vs. Friburgo el 25 de octubre.

vs. Magdeburg el 28 de octubre.

vs. Borussia Dortmund el 31 de octubre.

vs. Atlético de Madrid el 3 de noviembre.

vs. Mainz el 7 de noviembre.

vs. Chile el 13 de noviembre.

vs. Chile el 17 de noviembre.

vs. Colonia el 20 de noviembre.

De esta manera, el futbolista colombiano, que venía siendo muy importante para el equipo alemán, se pierde partidos de Bundesliga, Champions League y la Copa de Alemania, pero también los compromisos de la última fecha Fifa del año con la Selección Colombia.

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Cabe recordar que el extremo ha venido con un fuerte cansancio acumulado por la cantidad de minutos que sumó la temporada pasada, el Mundial y más, así que este tiempo de recuperación puede ser importante para descansar y retomar su mejor nivel para el remate de la temporada.

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