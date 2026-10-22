Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En la madrugada del 22 de octubre, el gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella ejecutó el quinto bombardeo dirigido contra grupos armados en el país. Según confirmó el propio presidente pocas horas después, esta operación tuvo lugar en la zona rural de El Tambo, Cauca, y estuvo orientada específicamente contra miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln). De acuerdo con información oficial citada por el jefe de Estado, la intervención culminó con la muerte de nueve personas que, según la identificación preliminar, pertenecerían a esa organización armada ilegal.

Sigue a PULZO en Discover

Dentro de las bajas registradas, una figura relevante es Neftalí Riascos Alegría, conocido bajo el alias de “Marcos Pacífico”, a quien las autoridades señalan como uno de los principales líderes del Eln. Pese a que se mencionó su posible muerte en el ataque, el propio De la Espriella aclaró que la confirmación definitiva de la identidad de alias “Marcos Pacífico” está “pendiente de confirmación decadactilar”, proceso que consiste en la verificación de huellas dactilares para certificar la identidad del fallecido.

En palabras del presidente, alias “Marcos Pacífico” era identificado como el segundo jefe y responsable de las acciones militares del conocido Frente de Guerra Suroccidental del Eln. Según lo reportado, su experiencia dentro del grupo guerrillero sumaría cerca de 30 años, y sería considerado el máximo dirigente del frente José María Becerra. Además, el mandatario detalló que este jefe habría coordinado y dirigido al menos tres “frentes narcoterroristas” que actúan en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Las autoridades, basadas en las declaraciones del presidente De la Espriella, vinculan a alias “Marcos Pacífico” con diversas acciones delictivas, como secuestros; atentados y ataques directos contra la Fuerza Pública, especialmente en ciudades como Cali y Buenaventura (Valle del Cauca). También se resaltó su presunta responsabilidad en la emisión de órdenes dirigidas a las milicias urbanas del Eln durante las protestas de 2022.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez Aparicio, ratificó los resultados obtenidos en la operación, subrayando que este golpe debilita la estructura de mando y la capacidad operativa del Eln en el Pacífico colombiano. El alto oficial enfatizó, citado textualmente, que “no habrá refugio para el terrorismo” y que mantendrán “la ofensiva con toda nuestra capacidad militar hasta doblegar estas estructuras y proteger a los colombianos”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era alias “Marcos Pacífico” y cuál era su papel en el Eln?

Alias “Marcos Pacífico”, identificado como Neftalí Riascos Alegría por las autoridades, era considerado el segundo jefe y el principal responsable militar del Frente de Guerra Suroccidental del Eln. De acuerdo con la información oficial, contaba con una trayectoria de alrededor de 30 años dentro del grupo ilegal, ocupaba el máximo liderazgo del frente José María Becerra y dirigía frentes criminales en los departamentos del Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

¿Qué significa la confirmación decadactilar en la identificación de fallecidos?

La confirmación decadactilar es un procedimiento utilizado para identificar personas a través del análisis y cotejo de las huellas dactilares de los diez dedos de las manos. En el contexto de operaciones militares o policiales, esta verificación asegura que la identidad de los fallecidos corresponda oficialmente a la persona señalada, como se espera en el caso de alias “Marcos Pacífico”.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.