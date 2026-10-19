Por: Noticiero 90 minutos

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El Ejército Nacional de Colombia confirmó mediante un comunicado que uno de sus helicópteros UH-60 Black Hawk se precipitó a tierra este lunes 19 de octubre de 2026 en el municipio de Inzá, en el departamento del Cauca. Tal como lo reportó la institución, la aeronave cumplía una misión estratégica, dedicada principalmente a tareas de abastecimiento logístico y transporte de personal en una zona catalogada como compleja, ubicada en el suroccidente colombiano, donde históricamente se desarrollan operaciones de vital importancia para las fuerzas militares del país.

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El incidente aéreo, que captó la atención nacional, ocurrió mientras el helicóptero trasladaba un total de 15 soldados pertenecientes a la institución. De acuerdo con el reporte oficial difundido por el Ejército Nacional, tras el fuerte impacto solo se registraron heridos y personas ilesas, sin víctimas fatales entre los ocupantes: "En la aeronave se transportaban 15 soldados, algunos de los cuales resultaron heridos y otros salieron ilesos, en este momento están recibiendo atención médica y su estado de salud según el parte médico es estable. Es importante aclarar que todos están con vida".

La reacción del Ejército fue inmediata, activando todos los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones. Esto permitió asegurar la zona afectada y brindar soporte prioritario a los soldados. Asimismo, la institución aseguró que los militares heridos reciben atención de personal sanitario especializado, con prioridad y de forma integral, lo que permite hasta el momento descartar complicaciones graves para su integridad física. El parte médico, según las autoridades, confirma el estado estable de quienes debieron ser hospitalizados tras el suceso.

Además de la atención médica, el accidente motivó el desplazamiento urgente de un equipo compuesto por especialistas técnicos e investigadores en aeronáutica, encargados de analizar las posibles causas del siniestro e implementar las medidas necesarias, en concordancia con los estándares de seguridad militar.

Esta situación se mantiene como noticia en desarrollo, en tanto las instituciones involucradas continúan con las labores de atención y esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con lo informado por el Ejército Nacional y otras fuentes verificadas como Noticiero 90 Minutos. La respuesta rápida y los protocolos implementados permitieron que el saldo, pese a la gravedad del accidente, fuera menos trágico de lo que pudo haber sido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hacía el helicóptero UH-60 Black Hawk accidentado en Cauca?

El Ejército Nacional informó que este helicóptero cumplía misiones estratégicas que involucraban el abastecimiento logístico y el transporte de personal militar en una zona considerada compleja del departamento del Cauca. Estas operaciones son habituales en regiones donde se requiere reforzar la presencia y movilidad de las fuerzas armadas.

¿Cuál es el estado de salud de los soldados tras el accidente de helicóptero en Inzá?

Según comunicados oficiales del Ejército Nacional, los 15 soldados que viajaban en la aeronave están con vida. Algunos resultaron heridos y otros salieron ilesos; todos reciben atención médica prioritaria y hasta el momento, el parte médico indica que se encuentran en condición estable.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: