Por: El Espectador

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La estructura armada Carlos Patiño, considerada el principal brazo armado de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias “Iván Mordisco” en el Cauca, enfrenta una compleja crisis interna tras la presunta fuga de alias “Paciencia”, su segundo al mando. Según información exclusiva divulgada por El Espectador, este hombre estaría huyendo junto a su pareja sentimental, alias “Maryuri”, llevándose consigo más de 10.000 millones de pesos colombianos, dinero que se usaba, de acuerdo con el mismo medio, para pagar a los integrantes de la estructura y financiar acciones violentas en la región.

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La situación ha elevado la presión sobre las comunidades del corregimiento Huisitó en El Tambo (Cauca). Allí, habitantes denunciaron ante El Espectador que grupos armados han ingresado a sus viviendas, agrediendo a personas y acusándolas de ocultar información sobre el paradero de alias “Paciencia”. La comunidad, en medio del temor, pidió intervención urgente de las autoridades. Además, la organización ha comenzado operativos casa por casa, buscando no solo a alias “Paciencia” y su pareja, sino también una posible parte del dinero sustraído que podría estar escondido en ese territorio.

De acuerdo con testimonios recogidos por el diario, los miembros de la estructura, a falta de respuestas, instalaron retenes y están revisando celulares, en busca de cualquier indicio que ayude a dar con quienes huyeron y con los recursos perdidos. Estas acciones, sumadas a la denuncia sobre la instalación de un cilindro bomba en la entrada del municipio, han intensificado el confinamiento y la zozobra entre los habitantes, pues tanto civiles como miembros de la Fuerza Pública se ven obligados a evitar estos desplazamientos por seguridad.

En el trasfondo de este episodio está la trayectoria de alias “Paciencia”, quien, de acuerdo con El Espectador, ingresó a la estructura en 2021 y ascendió rápidamente, primero como miembro raso y luego como responsable financiero y segundo jefe. Se le atribuye participación en ataques contra el Ejército Nacional y en atentados en la vía Panamericana. La información cita su vinculación en acciones de alto impacto durante 2025 y 2026, incluyendo el secuestro del soldado Víctor Hugo Yepes García y la muerte del soldado Idel José Torres Herrera. Además, tras la salida de líderes como alias “Kevin” y alias “Jovany”, la organización ha experimentado desarticulación y pérdida de cohesión, lo que ha permitido a otras estructuras como la Jaime Martínez ganar protagonismo.

Todo este escenario evidencia no solo la fractura interna, sino también el impacto del desfalco económico en la capacidad operativa y de control territorial de la estructura Carlos Patiño, con consecuencias directas sobre la seguridad y vida cotidiana de las comunidades de Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era alias “Paciencia” en la estructura Carlos Patiño?

Alias “Paciencia” inició su recorrido en la estructura Carlos Patiño en 2021 como integrante de la compañía Fray León, en zona rural de El Tambo. Tiempo después, asumió el manejo de los recursos financieros y avanzó hasta llegar a ser el segundo jefe. Participó en ataques contra fuerzas militares y tenía bajo su responsabilidad millonarios fondos de la organización, según reseñó El Espectador.

¿Qué consecuencias tiene la fuga de alias “Paciencia” y el robo de COP 10.000 millones en Cauca?

De acuerdo con El Espectador, la desaparición de alias “Paciencia” y la presunta pérdida de 10.000 millones de pesos colombianos representa un duro golpe financiero para la estructura Carlos Patiño. Estos fondos estaban destinados a pagar a los integrantes y a financiar operaciones criminales, lo que puede aumentar las tensiones internas y afectar la seguridad en la región de Cauca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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