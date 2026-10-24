Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Mayra Ruiz, una ciudadana de Ibagué, compartió a través de su cuenta de TikTok tres episodios que, bajo su testimonio, estarían vinculados a un mismo hombre posiblemente dedicado a hurtos. Ruiz relató su experiencia utilizando el formato de story time, donde especificó que fue abordada en tres ocasiones diferentes, siempre por un individuo con las mismas características físicas y bajo similares circunstancias de intento de robo. Según la propia Mayra, la primera situación se dio en el sector de Panamericana, estando en compañía de una amiga. Posteriormente, asegura que el mismo sujeto la habría interceptado dos veces más, mencionando concretamente el martes 20 de octubre entre las calles Sexta y calle 42, antes del semáforo del sector.

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En su publicación, Ruiz ofreció detalles sobre la apariencia física del presunto agresor, indicando que se trata de una persona delgada, de piel morena, que suele vestir prendas anchas y llevar un casco negro. Explicó que dicho casco, de tipo abatible en la mentonera, permite observar parte del rostro del hombre, lo cual facilitaría identificarlo en caso de reiterar sus actos. No obstante, aclara que la identidad del individuo aún no ha sido confirmada por autoridades competentes.

Un aspecto clave en los relatos de Ruiz tiene que ver con la motocicleta utilizada por el señalado. Aunque la víctima no logró precisar marca o referencia, mencionó el color predominante azul o negro y señaló que su amiga considera que podría tratarse de una referencia MK o NK, aunque no se tiene certeza de dicha información. Además, indicó que la matrícula del vehículo estaría levantada, una maniobra que dificulta observar el número y por ende rastrear su propiedad.

En el recuento de los hechos, la mujer narra que en el primer episodio el hombre intentó robarle la cadena a una amiga sin éxito, mientras que en el segundo logró quitarle parte de una joya en presencia de establecimientos reconocibles como Domino's Pizza y un hotel desocupado. El tercer encuentro, ocurrido según su testimonio el martes 20 de octubre, involucró a dos motociclistas que intentaron quitarle pertenencias, resultando en un arañazo para la denunciante.

Ruiz aseguró en su video que trató de obtener videos de cámaras de seguridad de conjuntos residenciales cercanos, sin éxito. Por tal motivo, hizo un llamado público para que quienes cuenten con registros audiovisuales de los sectores mencionados colaboren para esclarecer y verificar los hechos relatados. De acuerdo con sus palabras, el presunto responsable sería visto con frecuencia en la calle Quinta, Sexta, Palearca, Prados del Norte y Panamericana. Finalmente, aunque los relatos han sido difundidos en redes sociales, El Nuevo Día advierte que la información hasta el momento corresponde únicamente al testimonio de Ruiz, sin que exista confirmación oficial por parte de las autoridades sobre la identidad o la relación entre los eventos señalados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué características físicas y de vestimenta describió Mayra Ruiz sobre el presunto ladrón de Ibagué?

De acuerdo con la denuncia de Mayra Ruiz difundida a través de TikTok y recogida por El Nuevo Día, la persona señalada como responsable de los intentos de robo sería delgada, de piel morena y habitual portador de prendas anchas. Además, Ruiz sostiene que el hombre utiliza siempre un casco negro de tipo abatible que deja visible parte del rostro, un detalle que podría facilitar su identificación en caso de investigaciones futuras.

¿Qué zonas de Ibagué habría frecuentado el presunto ladrón según el testimonio de la víctima?

Según el relato presentado por Mayra Ruiz en su video, el presunto responsable tendría preferencia por sectores urbanos como la calle Quinta, Sexta, Palearca, Prados del Norte y la zona de Panamericana en la ciudad de Ibagué. Estas áreas fueron mencionadas como lugares donde habrían ocurrido o intentado ocurrir los episodios de hurto, además de ser mencionadas como posibles puntos de circulación frecuente del individuo señalado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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