Por: Portal Bogotá

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El deporte se toma la zona rural de Bogotá con la primera edición del 'Duatlón Trail en las Alturas 2026', una competencia que tendrá lugar el sábado 17 de octubre de 2026 en la vereda Betania, en la localidad de Sumapaz. Según la Alcaldía Local de Sumapaz, este evento busca reunir a cerca de 200 deportistas, tanto principiantes como experimentados, para medir sus capacidades en atletismo y ciclismo en medio de un entorno natural que impone retos particulares por su topografía y clima.

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De acuerdo con la organización del evento, apoyada por la Liga de Triatlón de Bogotá, el duatlón se ha propuesto fortalecer la actividad deportiva en la Bogotá rural y demostrar el potencial que tiene Sumapaz como escenario de competencias de montaña. La convocatoria inicial tuvo una acogida positiva y los cupos se agotaron rápidamente, lo que da cuenta del interés por este tipo de retos deportivos en el entorno natural de la ciudad.

La competencia tendrá lugar a una altitud notable, pues Betania se ubica a 3.100 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente a dos horas de distancia de Usme. Estas condiciones, sumadas al clima frío y las posibles lluvias o neblina del territorio, agregan dificultad para quienes se inscribieron en pruebas de atletismo de 2 y 7,6 kilómetros, así como en un circuito de ciclismo de 3,5 kilómetros por vuelta, con dos vueltas previstas según lo expuesto en la presentación técnica del evento.

La programación técnica contempla categorías masculinas y femeninas desde los 12 años, dividiéndose en franjas de edad: 12 a 14 años, 15 a 17 años, 18 a 34 años y mayores de 35 años, además de la modalidad de relevos desde los 12 años. En el componente competitivo, los premios establecidos reconocen el esfuerzo de los mejores deportistas: $400.000 para el primer lugar, $200.000 para el segundo y $100.000 para el tercero en las clasificaciones masculina, femenina y de relevos. Todos los participantes que finalicen la prueba recibirán una medalla de participación, según las condiciones anunciadas.

El duatlón, que integra el atletismo y el ciclismo en una misma prueba, permitirá no solo potenciar la práctica deportiva sino también visibilizar las ventajas paisajísticas y deportivas de Sumapaz. Las autoridades distritales y locales, en cabeza del alcalde mayor Carlos Fernando Galán y del alcalde local Diego García Bejarano, reiteran el llamado a prepararse adecuadamente para enfrentar los desafíos de la montaña y a asistir a la jornada para acompañar a los deportistas en este reto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo será el recorrido del Duatlón Trail en las Alturas 2026 en Sumapaz?

El recorrido presentado por la organización del evento incluye pruebas de atletismo de dos y 7,6 kilómetros. Para el ciclismo, se definió un circuito de 3,5 kilómetros por cada vuelta, con dos vueltas establecidas. Los detalles específicos y su distribución por edades o modalidades los determina la programación técnica, que busca desafiar a los participantes en medio de las exigentes condiciones de la montaña.

¿Qué es un duatlón cross o trail y cuál es su diferencia frente a otras modalidades?

Un duatlón cross o trail es una competencia deportiva que combina el atletismo y el ciclismo, pero en terrenos no urbanos, usualmente de montaña o campo abierto. A diferencia del duatlón convencional, el cross o trail implica afrontar recorridos de mayor dificultad dada la irregularidad del terreno, los cambios climáticos y la altitud, como sucede en la localidad de Sumapaz.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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