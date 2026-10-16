Si en casa hay pequeños que disfrutan patear una pelota, tener una portería a mano puede convertir cualquier rato libre en una oportunidad para jugar. Para eso está este kit de fútbol para niños con dos arcos plegables, una alternativa portátil que permite organizar partidos y practicar tiros sin instalar estructuras permanentes.

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El conjunto tiene un precio de 114.057 pesos y un descuento anunciado del 10 %. Incluye dos porterías de 4 x 3 pies, una pelota de fútbol tamaño 3, una bomba para inflarla, 10 conos, ocho estacas para fijar las redes al suelo y una bolsa de transporte.

La propuesta está pensada para utilizarse en espacios como patios, parques y otras zonas al aire libre. Su principal atractivo es que las porterías se pueden plegar para guardarlas y trasladarlas cuando termina el juego.

¿Qué incluye este kit de fútbol portátil?

Uno de los puntos más llamativos es que no se trata únicamente de comprar dos arcos. El paquete reúne varios accesorios que permiten preparar un espacio para jugar o realizar ejercicios básicos de entrenamiento.

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Estos son los elementos incluidos, según la descripción del producto:

Dos porterías plegables: cada una mide 4 x 3 pies, aproximadamente 122 x 91 centímetros.

cada una mide 4 x 3 pies, aproximadamente 122 x 91 centímetros. Una pelota de fútbol tamaño 3: una pelota de tamaño reducido que puede resultar apropiada para iniciarse en el juego, según la edad y las preferencias del niño.

una pelota de tamaño reducido que puede resultar apropiada para iniciarse en el juego, según la edad y las preferencias del niño. Una bomba para inflar: permite preparar la pelota para utilizarla.

permite preparar la pelota para utilizarla. 10 conos de entrenamiento: sirven para delimitar espacios y organizar ejercicios de conducción, precisión o coordinación.

sirven para delimitar espacios y organizar ejercicios de conducción, precisión o coordinación. Ocho estacas en forma de U: están diseñadas para sujetar las porterías al suelo.

están diseñadas para sujetar las porterías al suelo. Una bolsa de transporte: permite guardar y trasladar los componentes del conjunto.

Con estos elementos, los niños pueden practicar tiros a puerta, organizar pequeños partidos o crear circuitos de ejercicios con ayuda de familiares y amigos.

Porterías que se pliegan para guardar y transportar

Otro de los atributos del juego es su diseño portátil. De acuerdo con el fabricante, las porterías se montan insertando las varillas en la cubierta de tela y conectándolas mediante piezas en forma de L.

La estructura utiliza postes de fibra de vidrio, mientras que la red está fabricada con tela Oxford 450D y tres capas de malla de poliéster, según las especificaciones suministradas.

Cuando termina el partido, las porterías se pueden plegar sin necesidad de retirar todas las varillas. Esto facilita guardarlas en la bolsa incluida y llevarlas a otro lugar.

Las opiniones de compradores respaldan la utilidad de este formato. Una persona destaca que las redes se pliegan fácilmente y que todo cabe en la bolsa de transporte. Otra comenta que las porterías resultaron más grandes de lo que esperaba y que son sencillas de almacenar y trasladar durante paseos o viajes.

Para utilizarlas al aire libre, conviene fijarlas con las estacas incluidas y revisar la estabilidad antes de comenzar a jugar. La estructura no debe utilizarse para trepar, colgarse o soportar el peso de una persona.

¿Para qué edades está recomendado?

El fabricante recomienda este juego de porterías de fútbol para niños de 3 a 14 años. Sin embargo, la experiencia dependerá de la edad, la estatura y las habilidades de cada jugador.

Una de las reseñas menciona que el conjunto fue un buen regalo para un niño de cuatro años que está aprendiendo a jugar. Su familiar destaca el tamaño de las redes y afirma que las ha encontrado estables durante el uso.

Las dimensiones de las porterías y el tamaño 3 de la pelota pueden ser convenientes para juegos recreativos y primeras prácticas, aunque no necesariamente corresponden a los requisitos de todas las categorías o competiciones deportivas.

Por eso, antes de comprarlo para un entrenamiento organizado, es importante revisar las medidas y confirmar que sean adecuadas para la actividad prevista.

¿A quién le serviría este producto?

Este kit puede ser una opción para familias con niños que disfrutan el fútbol y necesitan una alternativa fácil de guardar para jugar en el patio, el parque o durante una salida.

También puede interesar a quienes buscan un regalo para pequeños futboleros o quieren complementar sus juegos con ejercicios de precisión y coordinación. Los conos permiten plantear actividades sencillas, mientras que las dos porterías ofrecen la posibilidad de organizar partidos entre amigos o familiares.

Por 114.057 pesos, con un descuento anunciado del 10 %, el conjunto reúne dos arcos plegables y los principales accesorios para empezar a jugar. Antes de comprarlo, conviene comprobar las dimensiones, el contenido del paquete y las condiciones del espacio en el que se utilizará.

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