Llevar un registro de los pasos, los entrenamientos y las horas de sueño puede ayudar a entender mejor los hábitos diarios. Sin embargo, no todo el mundo quiere usar un reloj inteligente grande o estar pendiente de una pantalla durante el ejercicio.

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Por eso, esta pulsera inteligente de actividad física, que cuesta 95.329 pesos, puede llamar la atención de quienes buscan un dispositivo ligero para acompañar su rutina. Pesa apenas 25 gramos, no tiene pantalla e incluye dos correas de nailon intercambiables.

Su propuesta es registrar diferentes indicadores de actividad y bienestar, consultar los datos desde una aplicación gratuita y ofrecer funciones deportivas sin necesidad de pagar una suscripción mensual por el acceso a la app.

¿Qué puede registrar esta pulsera deportiva?

Uno de los principales atractivos del dispositivo es la variedad de datos que permite consultar desde la aplicación QRing, disponible para teléfonos iOS y Android, según la descripción del producto.

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Entre sus funciones se encuentra el seguimiento de la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), los niveles de estrés estimados y los patrones de sueño. También registra pasos, distancia y calorías estimadas durante la actividad física.

La aplicación permite consultar tendencias y revisar los datos recopilados a lo largo del tiempo. Estas mediciones pueden servir como referencia para observar hábitos, pero no sustituyen una valoración médica ni deben interpretarse como diagnósticos.

El dispositivo también ofrece seguimiento del sueño nocturno y las siestas, con estimaciones de las etapas de sueño ligero, profundo y despierto.

Más de 170 modos deportivos y dos correas

Para quienes alternan entre distintas actividades, esta pulsera anuncia más de 170 modos deportivos, entre ellos yoga, natación y baloncesto.

La función busca adaptar el registro a diferentes tipos de ejercicio. Además, incluye seguimiento de pasos, distancia y calorías estimadas, así como notificaciones de llamadas y control de la cámara del teléfono.

Su diseño sin pantalla apunta a quienes prefieren un accesorio discreto. En lugar de consultar información directamente en la muñeca, los datos detallados se revisan desde la aplicación vinculada.

El paquete incluye dos correas de nailon de diferentes longitudes, pensadas para facilitar el ajuste. El peso anunciado de 25 gramos también puede resultar atractivo para quienes quieren llevar el dispositivo durante varias horas al día.

¿Cuánto dura la batería y qué resistencia al agua tiene?

La autonomía es otro de los puntos destacados por el fabricante. Según las especificaciones, la batería puede durar entre 45 y 60 días con uso regular, mientras que el funcionamiento continuo se estima entre 20 y 30 días. La duración real puede variar según las funciones utilizadas y los hábitos de uso.

En cuanto a la resistencia al agua, el producto tiene una clasificación de 1 ATM, indicada para salpicaduras, sudor y lluvia durante actividades cotidianas. No conviene asumir que esta clasificación permite utilizarlo en cualquier actividad acuática, por lo que es importante revisar las limitaciones del fabricante antes de mojarlo deliberadamente.

La pulsera se conecta al celular mediante Bluetooth y permite consultar las estadísticas en QRing sin una tarifa de suscripción, de acuerdo con la información suministrada.

¿Qué dicen quienes la han comprado?

Las opiniones compartidas por compradores destacan la facilidad de instalación, la comodidad y la duración de la batería. Una persona señala que el dispositivo registra los pasos con precisión según su experiencia y que el seguimiento del sueño le ha resultado útil.

Otra reseña destaca la relación entre precio y calidad y afirma que utiliza la pulsera todos los días. Un tercer comprador valora su peso ligero, la comodidad para llevarla durante la jornada y la posibilidad de consultar información sobre frecuencia cardíaca, sueño y estrés desde la aplicación.

Estos comentarios corresponden a experiencias individuales. La precisión de las mediciones puede variar y depende de factores como el ajuste de la pulsera, el movimiento y las características de cada persona.

¿A quién le serviría este producto?

Esta pulsera inteligente deportiva puede interesar a quienes quieren observar sus hábitos de actividad y descanso sin utilizar un reloj con pantalla. También puede ser una alternativa para quienes entrenan varias veces por semana y desean consultar estadísticas desde el celular.

Por su formato ligero, las dos correas y los distintos modos deportivos, puede acompañar actividades cotidianas y sesiones de ejercicio. Antes de comprarla, conviene revisar la compatibilidad con el teléfono y las limitaciones de las funciones de seguimiento.

Por 95.329 pesos, ofrece un conjunto de herramientas para registrar actividad física, sueño y algunos indicadores de bienestar desde una aplicación gratuita. Si busca un dispositivo discreto para conocer mejor sus hábitos, puede ser una opción que vale la pena evaluar.

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