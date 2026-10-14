Por: Noticiero 90 minutos

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Buenaventura vive una transformación en su infraestructura turística con la puesta en funcionamiento de la primera zona de embarque y desembarque de su nuevo muelle turístico. Esta fase inicial se inauguró después de que el Instituto Nacional de Vías (Invías) diera el aval para retirar la antigua estructura, abriendo paso a una obra coordinada por la Gobernación del Valle del Cauca enfocada en modernizar y fortalecer el transporte marítimo de pasajeros y la atención a visitantes. De acuerdo con la información suministrada por la Gobernación, la nueva área responde a una demanda creciente por espacios seguros y amplios, especialmente visible durante la temporada de avistamiento de ballenas en el Pacífico, uno de los momentos de mayor afluencia de turistas y habitantes que usan el embarcadero como punto de partida hacia distintos destinos.

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La percepción de los usuarios ya empezó a reflejar los cambios. Harold Ávila, visitante originario de Cali, destacó en declaraciones recogidas por Noticiero 90 Minutos que “este muelle es mucho más amplio, se siente más seguro, más tranquilo y da la oportunidad de esperar sin afán”. Estas apreciaciones refuerzan los objetivos de la intervención: ofrecer mejores condiciones, confort y tranquilidad tanto a turistas como a residentes que dependen del transporte marítimo en Buenaventura.

Uno de los avances más significativos anunciados por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, es la expansión de la capacidad operacional del muelle turístico, que pasará de 16 a 52 amarres. En palabras de la mandataria, se trata de un “embarcadero turístico moderno, que le va a dar una mejor visibilidad a Buenaventura”. Esto permitirá disponer de más lanchas para el traslado eficiente de visitantes y habitantes, mientras se fortalece la economía local mediante la promoción del turismo y la mejora de los servicios para las comunidades del distrito.

El secretario de Infraestructura del Valle, Frank Ramírez, aseguró que la meta de la Gobernación es finalizar las obras del muelle antes de que termine el año. Según lo expuesto por Ramírez, la entrega a la comunidad y al Distrito de Buenaventura busca posicionar este embarcadero como el más grande de uso público en Colombia. La iniciativa representa un paso estratégico para el desarrollo local y la consolidación del turismo como motor económico, mejorando la experiencia de quienes se desplazan por el Pacífico colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos amarres tendrá el nuevo muelle turístico de Buenaventura?

El nuevo muelle turístico de Buenaventura ampliará su capacidad de 16 a 52 amarres, según indicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Este incremento permitirá que más lanchas estén disponibles para el transporte de pasajeros, beneficiando tanto a los turistas como a los habitantes que dependen de este servicio.

¿Cuándo estará completamente listo el muelle turístico de Buenaventura?

De acuerdo con Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle, la Gobernación espera terminar las obras del muelle antes de finalizar el año. Una vez concluidas, la infraestructura será entregada a la comunidad y al Distrito de Buenaventura, consolidándose como el embarcadero turístico público más grande de Colombia.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).